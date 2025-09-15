SGK uzmanı detayları paylaştı: Yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yeni sigorta sistemi geliyor!

Ekonomim'e göre, bu tablo, hem sağlık hem de sosyal güvenlik sisteminde yeni düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu ortaya koydu.

Karakaş, yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan bireylerin her geçen yıl arttığını vurgulayarak, bu sistemin sosyal devlet anlayışının önemli bir yansıması olacağını söyledi.