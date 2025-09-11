SGK uzmanı Erdursun uyardı: TES’te biriken paralar emeklilikten önce çekilemeyecek
Hükümetin Orta Vadeli Program’da açıkladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), Türkiye’de 25 milyon çalışanı doğrudan etkileyecek. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı bir programda sistemin kritik ayrıntılarını paylaşarak, çalışanların parasını uzun yıllar kullanamayacağını vurguladı.
Erdursun, 2017’den bu yana yürürlükte olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile TES arasındaki farklara dikkat çekti.
BES’te çalışanların maaşlarından yüzde 3 kesinti yapıldığını ve isteyenlerin sistemden çıkabildiğini hatırlatan Erdursun, TES’in çok daha katı kurallara sahip olacağını söyledi.
Erdursun, “TES’te en önemli can alıcı nokta şu: TES’te biriken fonlar hükümetler tarafından kullanılabilecek. Hükümetler bu parayı kullanabilecek. TES 2026 yılının ikinci çeyreğinde devreye girebilir.
Burada zorunluluk var, vazgeçmek, caymak, yaş sınırı asla yok. Memur da bulunacak, işçi de bulunacak, çalışan da bulunacak; 25 milyon kişi şu anda bu sistemin içinde bulunacak.” ifadelerini kullandı.
ÇALIŞANLAR 10 YIL BOYUNCA PARALARINI GÖREMEYECEK
BES’te 56 yaşına gelindiğinde toplu para çekme imkânı bulunduğunu hatırlatan Erdursun, TES’te bu imkânın olmadığını belirterek şunları söyledi:
“TES’te en az 10 yıl sistemde kalacaksınız ama paranızı yalnızca emeklilik yaşında alabileceksiniz. Örneğin 20 yaşında işe başlayan bir genç, 65 yaşında emekli olduğunda bu birikimini alabilecek. Yani 45 yıl boyunca bu paraya dokunamayacak. Üstelik toplu çekim de mümkün olmayacak, sadece maaşa ilave ödeme yapılacak.”
228 MİLYAR DOLARLIK DEV FON OLUŞACAK
Erdursun, TES’in Türkiye ekonomisinde dev bir fon yaratacağını belirtti. Hesaplamalara göre, ortalama brüt maaşın 40 bin TL olduğu varsayılırsa, işçi ve işverenden yüzde 3’er kesinti yapılacak.
Buna yüzde 30 devlet katkısı da eklenecek.
Bu hesaplamayla her yıl yaklaşık 936 milyar TL (22,8 milyar dolar) fona girecek. 10 yılın sonunda devlet katkısıyla birlikte toplam fon büyüklüğünün 9,36 trilyon TL (228 milyar dolar) seviyesine ulaşması bekleniyor.