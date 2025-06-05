SGK Uzmanı net rakamı verdi: Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılı için açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda Temmuz ayında en düşük emekli maaşlarının ne kadar olacağına dair net bir tahminde bulundu.
TÜİK’in Nisan 2025 enflasyonunu %3 olarak açıklamasının ardından, Mayıs ayına yönelik piyasa beklentisi %2,36 seviyesindeydi. Ancak 3 Haziran’da açıklanan Mayıs enflasyonu %1,53 ile bu beklentinin oldukça altında kaldı.
Bu gelişme, altı aylık enflasyon beklentisini %18'lerden yaklaşık %16’lara çekti.
5 aylık fark belli oldu
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2025 yılının ilk beş ayında oluşan enflasyon farkı %15,09 oldu. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise %14,29 olarak belirlendi.
Haziran ayı enflasyonunun ise %1 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece, altı aylık farklar üzerinden yapılacak zam oranları da büyük ölçüde şekillendi.
Temmuz'da ne kadar zam yapılacak?
SGK uzmanı Özgür Erdursun’a göre, 2025 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına %16,24 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise %15,4 oranında zam alacak.
Bu oranlar doğrultusunda, en düşük emekli maaşının Temmuz ayında 16 bin 818 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
Refah payı yoksa maaş 17 binin altında kalacak
Erdursun, daha önce yaptığı açıklamalarda en düşük emekli maaşının 17 bin - 17 bin 250 TL aralığında olabileceğini ifade etmişti. Ancak mevcut durumda, yalnızca enflasyon farkı üzerinden yapılacak artışla bu seviyeye ulaşmak mümkün görünmüyor.
Ocak 2025’te olduğu gibi Temmuz zammında da herhangi bir refah payı ya da seyyanen artış yapılmazsa, en düşük emekli maaşı 17 bin TL’nin altında kalacak.
Gözler 3 Temmuz’da
Haziran ayı enflasyon verisinin 3 Temmuz 2025'te açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar da netleşmiş olacak. Ancak şu anki veriler ışığında, zam oranlarının büyük ölçüde şekillendiğini söylemek mümkün.