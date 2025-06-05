SGK Uzmanı net rakamı verdi: Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2025’te olduğu gibi Temmuz zammında da herhangi bir refah payı ya da seyyanen artış yapılmazsa, en düşük emekli maaşı 17 bin TL’nin altında kalacak.

Gözler 3 Temmuz’da

Haziran ayı enflasyon verisinin 3 Temmuz 2025'te açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar da netleşmiş olacak. Ancak şu anki veriler ışığında, zam oranlarının büyük ölçüde şekillendiğini söylemek mümkün.