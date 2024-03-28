SGK uzmanı tarih verdi! "1 milyondan fazla emekli..."
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile en çok SSK'lı çalışanların emekli olduğunu daha 1 milyon fazla EYT'linin emekli olacağını açıkladı.
Yaklaşık bir yıl önce TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışanlar emeklilik hakkı kazanmıştı. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden sonra merak edilen SGK 2023 yılı istatistikleri de geçtiğimiz günlerde yayımlandı.
Buna göre 2023 yılında SSK kapsamında 1 milyon 925 bin, BAĞ-KUR kapsamında 183 bin, Emekli Sandığı kapsamında da 86 kişiye yaşlılık aylığı bağlandı. Yaşlılık aylığı bağlanan toplam kişi sayısı 2 milyon 193 bin 791 oldu.
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EYT düzenlemesiyle emekli olanların çoğunun SSK'lı olduğunu ifade eden Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, şöyle konuştu:
- SGK verilerine göre 1 milyon 925 bin SSK’lı emekli var. Bu oran Bağ-Kur'da 182 bin civarında olduğu görülmekte. Memurlarda ise 86 bin civarında emekli var.
Bu rakamlara baktığımız zaman EYT'den en çok faydalanan kesimin özellikle SSK'lıların, işlerinin olduğunu söyleyebiliriz.