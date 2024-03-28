SGK uzmanı tarih verdi! "1 milyondan fazla emekli..."

ESNAF BORÇLARINI ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN EMEKLİ OLAMADI

EYT düzenlemesiyle emekli olanların çoğunun SSK'lı olduğunu ifade eden Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, şöyle konuştu:

- SGK verilerine göre 1 milyon 925 bin SSK’lı emekli var. Bu oran Bağ-Kur'da 182 bin civarında olduğu görülmekte. Memurlarda ise 86 bin civarında emekli var.