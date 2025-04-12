SGK'dan emeklilere müjde: Ömür boyu ücretsiz olacak!

SGK, emeklilerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için önemli bir adım atarak devrim niteliğinde bir uygulama başlatıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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SGK'dan emeklilere müjde: Ömür boyu ücretsiz olacak! - Resim: 1

Bu yeni düzenleme ile emekliler, hayatları boyunca ücretsiz bazı sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. İşte ayrıntılar…

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SGK'dan emeklilere müjde: Ömür boyu ücretsiz olacak! - Resim: 2

2025 yılı itibariyle emekliler için çeşitli ikramiye ve zamlar yapıldı. Ayrıca, bankaların promosyon miktarlarında da düzenlemeler gerçekleştirildi.

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SGK'dan emeklilere müjde: Ömür boyu ücretsiz olacak! - Resim: 3

Tüm bu iyileştirmelere ek olarak, emeklilerin refah seviyesini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

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SGK'dan emeklilere müjde: Ömür boyu ücretsiz olacak! - Resim: 4

Bayram ikramiyeleri, banka promosyonları ve maaş ödemeleri emeklilerin gündemindeyken, SGK’dan dikkat çeken bir adım daha geldi. Emekliler, SGK'nın başlattığı bu yeni uygulamadan, ömür boyu ücretsiz yararlanabilecek.

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SGK'dan emeklilere müjde: Ömür boyu ücretsiz olacak! - Resim: 5

Yeni Düzenleme ile Sunulan Fırsatlar

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SGK'dan emeklilere müjde: Ömür boyu ücretsiz olacak! - Resim: 6

Ücretsiz Kaplıca Tedavisi: SGK, emeklilerin kaplıca tedavilerinden ücretsiz faydalanmalarını sağlayacak. Bu uygulama, Türkiye genelindeki 81 ildeki tüm kaplıca tesislerinde geçerli olacak.

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SGK'dan emeklilere müjde: Ömür boyu ücretsiz olacak! - Resim: 7

Yol Masrafı Desteği: Emeklilere, il içi sevklerde günlük 23 TL, il dışı sevklerde ise günlük 46 TL yol ücreti desteği sağlanacak. Bu masraflar, emeklilerin SGK’ya başvurmasıyla karşılanacak.

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SGK'dan emeklilere müjde: Ömür boyu ücretsiz olacak! - Resim: 8

Refakatçi Masrafları: Eğer sağlık raporunda refakatçinin yardımı tıbbi açıdan gerekli görülürse, refakatçi masrafları da SGK tarafından karşılanacak.

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SGK'dan emeklilere müjde: Ömür boyu ücretsiz olacak! - Resim: 9

Emeklilerin bu hizmetlerden yararlanabilmesi için öncelikle sağlık raporu almaları gerekecek. Başvuru süreci, sağlık raporunun alınmasıyla başlayacak. Emekli, SGK’nın belirlediği sağlık kurumlarından rapor almak zorunda.

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SGK'dan emeklilere müjde: Ömür boyu ücretsiz olacak! - Resim: 10

Kaplıca Tesisine Başvuru: Sağlık raporunu alan emekliler, SGK’nın web sitesinde bulunan kaplıca tesisleri listesinden birini seçip başvuru yaparak 6 aylık sevk belgesini alacaklar.

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SGK'dan emeklilere müjde: Ömür boyu ücretsiz olacak! - Resim: 11

Yol Masrafı Ödemeleri: Sevk formunda belirtilen yol masrafları, düzenli olarak SGK tarafından ödenecek.

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emekli müjdesi