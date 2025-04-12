SGK'dan emeklilere müjde: Ömür boyu ücretsiz olacak!
SGK, emeklilerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için önemli bir adım atarak devrim niteliğinde bir uygulama başlatıyor.
Bu yeni düzenleme ile emekliler, hayatları boyunca ücretsiz bazı sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. İşte ayrıntılar…
2025 yılı itibariyle emekliler için çeşitli ikramiye ve zamlar yapıldı. Ayrıca, bankaların promosyon miktarlarında da düzenlemeler gerçekleştirildi.
Tüm bu iyileştirmelere ek olarak, emeklilerin refah seviyesini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bayram ikramiyeleri, banka promosyonları ve maaş ödemeleri emeklilerin gündemindeyken, SGK’dan dikkat çeken bir adım daha geldi. Emekliler, SGK'nın başlattığı bu yeni uygulamadan, ömür boyu ücretsiz yararlanabilecek.
Yeni Düzenleme ile Sunulan Fırsatlar
Ücretsiz Kaplıca Tedavisi: SGK, emeklilerin kaplıca tedavilerinden ücretsiz faydalanmalarını sağlayacak. Bu uygulama, Türkiye genelindeki 81 ildeki tüm kaplıca tesislerinde geçerli olacak.
Yol Masrafı Desteği: Emeklilere, il içi sevklerde günlük 23 TL, il dışı sevklerde ise günlük 46 TL yol ücreti desteği sağlanacak. Bu masraflar, emeklilerin SGK’ya başvurmasıyla karşılanacak.
Refakatçi Masrafları: Eğer sağlık raporunda refakatçinin yardımı tıbbi açıdan gerekli görülürse, refakatçi masrafları da SGK tarafından karşılanacak.
Emeklilerin bu hizmetlerden yararlanabilmesi için öncelikle sağlık raporu almaları gerekecek. Başvuru süreci, sağlık raporunun alınmasıyla başlayacak. Emekli, SGK’nın belirlediği sağlık kurumlarından rapor almak zorunda.
Kaplıca Tesisine Başvuru: Sağlık raporunu alan emekliler, SGK’nın web sitesinde bulunan kaplıca tesisleri listesinden birini seçip başvuru yaparak 6 aylık sevk belgesini alacaklar.
Yol Masrafı Ödemeleri: Sevk formunda belirtilen yol masrafları, düzenli olarak SGK tarafından ödenecek.