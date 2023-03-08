SGK'dan EYT'li memur ve esnaflarla ilgili açıklama

"BİR GÜN BİLE YETER"

Konu bugün "NTV'ye Sorun"da TOBB ETÜ öğretim üyesi Porf. Dr. Cem Kılıç'a da soruldu. İddianın gerçek dışı olduğunu söyleyen Kılıç, "Nereden çıktığı belli olmayan bir haberle karşı karşıya kaldık. Vatandaşlarımız buna itibaren etmesinler. 8 Eylül 1999 öncesi bir gün bile çalışmış olanlar bu yasadan yararlanır. Aslı astarı olmayan haberleri üretmemek gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ntv.com.tr