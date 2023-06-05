Sigara fiyatları ne kadar oldu?
Sosyal medyada gündeme gelen sigara zammı iddialarının ardından sigara kullanan vatandaşlar, "Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruna yanıt arıyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Sosyal medyada, sigara fiyatlarına zam geldiği iddiası yeni bir gündem oluşturdu. Vatandaşlar, "Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?
Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldiği iddia edildi. Buna göre fiyatlar 38 TL ile 42 TL arasında değişiyor.
SİGARA VE ALKOL KULLANMANIN ZARARLARI NELERDİR?
Sigara ve alkol kullanan kişiler zaman içerisinde birçok hastalığa yakalanabilmektedir. Özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve geri dönüşü olmayan bu hastalıklar ölüme bile yol açabilmektedir.
Bu yüzden sigara ve alkol kullanan kişiler bu hastalıklara hazırlıklı olmalıdır. Erken yaşlarda alkol ve sigara kullanmaya başlayanların zamanla vücudunda birçok değişiklik meydana gelir. Bu değişiklikler ortaya çıkmaya başlayınca durumun kötü olduğu anlaşılmaktadır.
Kaynak: https://www.ahaber.com.tr/galeri/ekonomi/sigara-fiyatlari-ne-kadar-kac-tl-oldu-zamli-sigara-fiyat-listesi-aciklandi-mi-belli-oldu-mu-iste-guncel-sigara-fiyatlari