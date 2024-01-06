Sigaraya 2024 Sürprizi! Zamlı Sigaraların Tam Güncel Listesi
2024 yılı her yıl olduğu gibi zamlarla başladı. Bunlardan biri de sigaraya yapılan zam oldu. Peki, 2024 zamlı sigaraların tam güncel listesi nasıl oldu?
ÖTV yapılan zamdan sonra birçok kalemde zamdan nasibini aldı. Bunların başında sigara geldi. En son 2023 yılının Kasım ayında 50 TL'yi bulan sigaranın 2024 yılındaki güncel fiyatları merak edildi.
Sigaraya 2024 Sürprizi! Zamlı Sigaraların Tam Güncel Listesi
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile sigara fiyatlarındaki maktu vergi ağırlığı artırılmıştı. En son 50 TL olan sigara 60 TL buldu.
Satışlar 5 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren güncellendi.
Philip Morris grubu sigaralara zam geldi. 4 Ocak 2024 itibarıyla bir sigara grubuna daha zam geldi. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bir sigara grubuna zam güncellemesi olduğunu duyurdu. Aynı sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 56 TL'ye çıktı.
Wnstn Da Bl & De Bl: 54 TL
Wnstn Sldr: 55 TL
Wnstn: 56 TL
Wnstn Slm: 58
Wnstn Xs: 60 TL
Cml Sld: 52 TL
Cml De Bl: 52 TL