Sigaraya 2024 Sürprizi! Zamlı Sigaraların Tam Güncel Listesi

Philip Morris grubu sigaralara zam geldi. 4 Ocak 2024 itibarıyla bir sigara grubuna daha zam geldi. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bir sigara grubuna zam güncellemesi olduğunu duyurdu. Aynı sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 56 TL'ye çıktı.