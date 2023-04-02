Sigaraya dev zam iddiası: Fiyatlar cep yakacak!
En son yeni yılda zamlanan sigara fiyatlarında bir kez daha artışa gidileceği ileri sürüldü. İddianın gerçeğe dönüşmesi durumunda bazı gruplarda bir paket, cep yakacak.
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Sigara paket fiyatları son dönemlerde sık sık gelen zamlar sonrası Türkiye'de sigara fiyatlarında bir kez daha artışa gidileceği konuşuluyor. İşte iddia edilen sigara paket fiyatı zam detayları…
2023 yılının gelmesiyle beraber sigara fiyatları büyük zamlar görmüştü ve güncel sigara paket fiyat listesi baştan sona değişmişti. Kulislerde sigara fiyatına zam konuşuluyor.
SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEĞİ İDDİA EDİLİYOR
Haberglobal.com.tr'nin haberine göre; önümüzdeki günlerde bazı sigara fiyatları paket başı 5 TL ve 10 TL arasında zam konuşuluyor. Söz konusu zamla bir paket sigaranın fiyatı 50 liraya dayanacak.