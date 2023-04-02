Sigaraya dev zam iddiası: Fiyatlar cep yakacak!

SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEĞİ İDDİA EDİLİYOR

Haberglobal.com.tr'nin haberine göre; önümüzdeki günlerde bazı sigara fiyatları paket başı 5 TL ve 10 TL arasında zam konuşuluyor. Söz konusu zamla bir paket sigaranın fiyatı 50 liraya dayanacak.