Sigaraya dev zam iddiası: Fiyatlar cep yakacak!

En son yeni yılda zamlanan sigara fiyatlarında bir kez daha artışa gidileceği ileri sürüldü. İddianın gerçeğe dönüşmesi durumunda bazı gruplarda bir paket, cep yakacak.

# sigara
Son Güncelleme:
Sigaraya dev zam iddiası: Fiyatlar cep yakacak! - Resim: 1 1 3

Sigara paket fiyatları son dönemlerde sık sık gelen zamlar sonrası Türkiye'de sigara fiyatlarında bir kez daha artışa gidileceği konuşuluyor. İşte iddia edilen sigara paket fiyatı zam detayları…

Sigaraya dev zam iddiası: Fiyatlar cep yakacak! - Resim: 2 2 3

2023 yılının gelmesiyle beraber sigara fiyatları büyük zamlar görmüştü ve güncel sigara paket fiyat listesi baştan sona değişmişti. Kulislerde sigara fiyatına zam konuşuluyor. 

Sigaraya dev zam iddiası: Fiyatlar cep yakacak! - Resim: 3 3 3

SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEĞİ İDDİA EDİLİYOR

Haberglobal.com.tr'nin haberine göre; önümüzdeki günlerde bazı sigara fiyatları paket başı 5 TL ve 10 TL arasında zam konuşuluyor. Söz konusu zamla bir paket sigaranın fiyatı 50 liraya dayanacak.