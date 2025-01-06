Sigaraya dev zam: İşte yeni fiyatlar
Yeni yıl zamları hız kesmeden devam ediyor. Yüksek enflasyon vatandaşın sırtına vergi olarak geri dönüyor. Son olarak alkollü içeceklerin ardından sigaraya da zam geldi. İşte yeni sigara fiyatları.
Sigara ve alkollü içkilere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2025 yılı itibarıyla artırıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı yeni oranlara göre, sigara ve alkolde ÖTV artışı %7,56 olarak belirlendi.
Bu artışın, sigara ve alkol fiyatlarına yansıması bekleniyordu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarının yaklaşık 4-5 TL arasında artabileceğini öngördüklerini ifade etti.
ÖTV zammı sonrası, Philip Morris sigara grubuna zam yapıldığına dair iddialar gündeme geldi. Ancak TBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada dolaşan bu fiyat listesinin sahte olduğunu açıkladı.
Erol Dündar, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Piyasada sigaraya zam yapıldığına dair bir liste dolaşıyor. Sigaraya henüz zam gelmedi. Yayınlanan liste sahtedir, lütfen itibar etmeyin."
6 Ocak 2025 Pazartesi itibarıyla güncel sigara fiyatları şöyle:
Philip Morris Grubu'nun en ucuz sigarası 72 lira, en pahalı sigarası 81 lira.
JTI Grubu'nun en ucuz sigarası 68 lira, en pahalı sigarası 80 lira.
Bat Grubu'nun en ucuz sigarası 71 lira, en pahalı sigarası 89 lira.
T&T Grubu'nun en ucuz sigarası 64 lira, en pahalı sigarası 71 lira.