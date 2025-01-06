Sigaraya dev zam: İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkollü içkilere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2025 yılı itibarıyla artırıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı yeni oranlara göre, sigara ve alkolde ÖTV artışı %7,56 olarak belirlendi.