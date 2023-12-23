Sivas'taki Yüksek Hızlı Tren'in Biletlerine Zammı Yapıldı? Sivas'ta Yüksek Hızlı Tren Nereden Geçiyor?
Sosyal medyada yer alan Sivas yüksek hızlı trenin biletlerine zam geldiği iddia edildi. Bunun üzerine vatandaşlar araştırmaya başladı. Sivas'taki yüksek hızlı tren biletlerine zam mı geldi? Sivas'ta Yüksek Hızlı Tren nereden geçiyor?
Ankara-Sivas arası yer alan yüksek hızlı tren arası biletler gündem oldu. Paylaşılan bir yazı sonrası vatandaşlar Sivas'a giden yüksek hızlı tren biletlerine zammı geldi? sorusu oldu.
Sivas'taki Yüksek Hızlı Tren'in Biletlerine Zammı Yapıldı?
Ulaşımı kolaylaştıran yüksek hızlı trene yapılan bilet zammı iddiaları vatandaşları üzdü. Normal ulaşım ağından daha ekonomik ve hızlı olan Sivas yüksek hızlı tren hakkında Ulaştırma Bakanlığı'nın böyle bir açıklaması olmadığı belirtildi.
Yüksek Hızlı Trenlere en son zam 2023 Eylül ayında yapıldı. Trenlere özellikle kış aylarında rağbet artar. Sivas-Ankara arasındaki yüksek hızlı tren biletleri 240 liradır.
Ulaştırma bakanlığı önümüzdeki yıllarda neredeyse Türkiye'nin her yerine giden yüksek hızlı trenlerin yapılacağı duyuruldu.