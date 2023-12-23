Sivas'taki Yüksek Hızlı Tren'in Biletlerine Zammı Yapıldı? Sivas'ta Yüksek Hızlı Tren Nereden Geçiyor?

Sivas'taki Yüksek Hızlı Tren'in Biletlerine Zammı Yapıldı?

Ulaşımı kolaylaştıran yüksek hızlı trene yapılan bilet zammı iddiaları vatandaşları üzdü. Normal ulaşım ağından daha ekonomik ve hızlı olan Sivas yüksek hızlı tren hakkında Ulaştırma Bakanlığı'nın böyle bir açıklaması olmadığı belirtildi.