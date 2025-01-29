ŞOK Market 1 Şubat Cumartesi için indirimli ürünler listesini açıkladı
Ekonomik market zinciri ŞOK, 1 Şubat Cumartesi günü için özel indirim kataloğunu yayımladı. Yeni haftanın başında, 1 Şubat Cumartesi günü ŞOK’ta oyuncak çeşitleri, tost makineleri, çaycılar, çamaşır makineleri, buzdolapları ve klimalar gibi pek çok üründe cazip indirimler sunulacak.
ŞOK 1 ŞUBAT 2025 AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU
Minkie Şık Elbiseli Bebek 99,95 TL
Dollyland Luvlie Seyahatte 299 TL
Sevimli Bebekler 99,95 TL
Küçük Ev Aletleri 129 TL
Boncuklu Takı Seti 79,95 TL
Dollyland Erkek Manken Bebek 249 TL
Bulaşık Sepeti 119 TL
Çantalı Makyaj Seti 119 TL
Acil Durum Araçları 79,95 TL
Drift Atan Araba 149 TL
Kurmalı Dinazor Oyuncağı 39,95 TL
Balık Seti 79,95 TL
Dino Araçlar 149 TL
Timsah & Balina Araç Fırlatma Seti 199 TL
Nerf Elite 2.0 Tetrad 399 TL
Disney Moda İkonu Bebekler 299 TL
Marvel Figürler 249 TL
KASADA SÜPER İNDİRİM
Superfresh Süper Ton 79 TL
Ülker Gofret Fındıklı / Vanilyalı 25 TL
Privacy Deodorant Çeşitleri 75 TL
Cillit Bang Özel Seri Banyo/Mutfak Sprey 70 TL
Altus AL 2213 G 1800 Tost Makinesi 1.599 TL
Finlux Fin 9000 BTU A++ R32 Duvar Tipi Klima 22.999 TL
Finlux Fin 12000 BTU A++ R32 Duvar Tipi Klima 24.999 TL
Nurtaş Çaycı 1.749 TL / 1.699 TL
Altus ALSM 783 M 550 W 4 Bıçaklı Doğrayıcı Mor 1.299 TL
Altus Al-375 Ne Buzdolabı 19.999 TL
Hoover H3W 2102DRRE/1-17 10 Kg Çamaşır Makinesi 15.499 TL
Altus Al 808 Sm Banyo Tartısı 399 TL
KASADA SÜPER İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
ŞOK marketten yapacağınız alışverişlerde, kasa arkasındaki dev indirimli ürünlerden faydalanabilirsiniz.
KASADA SÜPER İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
ŞOK marketten yapacağınız alışverişlerde, kasa arkasındaki dev indirimli ürünlerden faydalanabilirsiniz.