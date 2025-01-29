ŞOK Market 1 Şubat Cumartesi için indirimli ürünler listesini açıkladı

Ekonomik market zinciri ŞOK, 1 Şubat Cumartesi günü için özel indirim kataloğunu yayımladı. Yeni haftanın başında, 1 Şubat Cumartesi günü ŞOK’ta oyuncak çeşitleri, tost makineleri, çaycılar, çamaşır makineleri, buzdolapları ve klimalar gibi pek çok üründe cazip indirimler sunulacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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ŞOK Market 1 Şubat Cumartesi için indirimli ürünler listesini açıkladı - Resim: 1

ŞOK 1 ŞUBAT 2025 AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU

Minkie Şık Elbiseli Bebek 99,95 TL

Dollyland Luvlie Seyahatte 299 TL

Sevimli Bebekler 99,95 TL

Küçük Ev Aletleri 129 TL

Boncuklu Takı Seti 79,95 TL

Dollyland Erkek Manken Bebek 249 TL

Bulaşık Sepeti 119 TL

Çantalı Makyaj Seti 119 TL

Acil Durum Araçları 79,95 TL

Drift Atan Araba 149 TL

Kurmalı Dinazor Oyuncağı 39,95 TL

Balık Seti 79,95 TL

Dino Araçlar 149 TL

Timsah & Balina Araç Fırlatma Seti 199 TL

Nerf Elite 2.0 Tetrad 399 TL

Disney Moda İkonu Bebekler 299 TL

Marvel Figürler 249 TL

KASADA SÜPER İNDİRİM

Superfresh Süper Ton 79 TL

Ülker Gofret Fındıklı / Vanilyalı 25 TL

Privacy Deodorant Çeşitleri 75 TL

Cillit Bang Özel Seri Banyo/Mutfak Sprey 70 TL

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ŞOK Market 1 Şubat Cumartesi için indirimli ürünler listesini açıkladı - Resim: 2

Altus AL 2213 G 1800 Tost Makinesi 1.599 TL

Finlux Fin 9000 BTU A++ R32 Duvar Tipi Klima 22.999 TL

Finlux Fin 12000 BTU A++ R32 Duvar Tipi Klima 24.999 TL

Nurtaş Çaycı 1.749 TL / 1.699 TL

Altus ALSM 783 M 550 W 4 Bıçaklı Doğrayıcı Mor 1.299 TL

Altus Al-375 Ne Buzdolabı 19.999 TL

Hoover H3W 2102DRRE/1-17 10 Kg Çamaşır Makinesi 15.499 TL

Altus Al 808 Sm Banyo Tartısı 399 TL

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ŞOK Market 1 Şubat Cumartesi için indirimli ürünler listesini açıkladı - Resim: 3

KASADA SÜPER İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

ŞOK marketten yapacağınız alışverişlerde, kasa arkasındaki dev indirimli ürünlerden faydalanabilirsiniz.

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ŞOK Market 1 Şubat Cumartesi için indirimli ürünler listesini açıkladı - Resim: 4

KASADA SÜPER İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

ŞOK marketten yapacağınız alışverişlerde, kasa arkasındaki dev indirimli ürünlerden faydalanabilirsiniz.

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şok market indirim