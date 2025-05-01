ŞOK Market duyurdu: Ne alırsan 25 TL!

ŞOK market, 30 Nisan-6 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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ŞOK Market duyurdu: Ne alırsan 25 TL! - Resim: 1

Hafta boyunca geçerli indirimlerle raflarda yerini alan ürünler, hem fiyat hem çeşit açısından dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakımdan ev tekstiline kadar birçok kategoride cazip fırsatlar sunuluyor.

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ŞOK Market duyurdu: Ne alırsan 25 TL! - Resim: 2

Peki, 30 Nisan itibarıyla ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? Bu hafta ŞOK raflarına hangi yeni ürünler geliyor? İşte 30 Nisan-6 Mayıs 2025 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğunun öne çıkan fırsatları...

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ŞOK Market duyurdu: Ne alırsan 25 TL! - Resim: 3
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ŞOK Market duyurdu: Ne alırsan 25 TL! - Resim: 4
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ŞOK Market duyurdu: Ne alırsan 25 TL! - Resim: 5
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ŞOK Market duyurdu: Ne alırsan 25 TL! - Resim: 6
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ŞOK Market duyurdu: Ne alırsan 25 TL! - Resim: 7
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