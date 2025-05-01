ŞOK Market duyurdu: Ne alırsan 25 TL!
ŞOK market, 30 Nisan-6 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.
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Hafta boyunca geçerli indirimlerle raflarda yerini alan ürünler, hem fiyat hem çeşit açısından dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakımdan ev tekstiline kadar birçok kategoride cazip fırsatlar sunuluyor.
Peki, 30 Nisan itibarıyla ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? Bu hafta ŞOK raflarına hangi yeni ürünler geliyor? İşte 30 Nisan-6 Mayıs 2025 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğunun öne çıkan fırsatları...
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