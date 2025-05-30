ŞOK Market'in indirimleri yarın başlıyor: Yetişen alacak!

Araç içi şişme yataktan güneşliğe, oto bakım ürünlerinden cam suyuna kadar birçok ekipman kampanyaya dahil edildi. Bunun yanı sıra; PlayStation 5, kule tipi kumandalı klima, akıllı saat, cep telefonu ve bazı beyaz eşyalar da indirim listesinde yer aldı.