ŞOK Market'in indirimleri yarın başlıyor: Yetişen alacak!
Uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken ŞOK Market, 31 Mayıs 2025 Cumartesi gününe özel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu haftaki katalogda özellikle otomobil sahiplerini ilgilendiren pek çok ürün büyük indirimle satışa sunuluyor.
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Araç içi şişme yataktan güneşliğe, oto bakım ürünlerinden cam suyuna kadar birçok ekipman kampanyaya dahil edildi. Bunun yanı sıra; PlayStation 5, kule tipi kumandalı klima, akıllı saat, cep telefonu ve bazı beyaz eşyalar da indirim listesinde yer aldı.
İşte 31 Mayıs Cumartesi günü ŞOK'ta satışa sunulacak bazı ürünler ve fiyatları:
Kompresör: 599 TL
Oto Şarjlı Yıkama Tabancası: 799 TL
Ön Cam Metalize Güneşlik: 50 TL
Oto Büyük Yıkama Mopu (Saplı): 799 TL
Oto Yıkama Mopu (Saplı): 249 TL
Araç İçi Düzenleyici: 129 TL
Araç İçi Ambiyans LED Aydınlatma: 199 TL
Seyahat Boyun Yastığı: 50 TL
1,5 Ton Cırcırlı Kriko: 499 TL
Direksiyon Kılıfı: 129 TL
Araç İçi Şişme Yatak: 899 TL
Bel Desteği: 75 TL
Oto Şemsiye Güneşlik: 249 TL