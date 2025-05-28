ŞOK Markette büyük kampanya bugün başladı: Yaz için kaçırılmayacak fırsatlar

Mounty 3 kişilik çadır – 749 TL

Otomatik 3 kişilik çadır – 999 TL

Kamp matı – 219 TL

Olta seti – 649 TL

Tüm bu ürünler, Şok'un sınırlı stoklu ve cazip fiyatlı kampanyası kapsamında 10 Haziran'a kadar mağazalarda olacak.