ŞOK Markette büyük kampanya bugün başladı: Yaz için kaçırılmayacak fırsatlar
Şok Market, 28 Mayıs 2025 tarihli yeni aktüel ürün kataloğunu duyurdu. 10 Haziran’a kadar geçerli olacak kampanyada, sınırlı stoklarla raflarda yerini alacak birçok indirimli ürün tüketicilerle buluşacak.
Yeni haftanın öne çıkan fırsat ürünleri arasında:
Dokunmatik masa lambası – 249 TL
Solar mantar lamba – 269 TL
Şişirilebilir solar LED lamba – 249 TL
Sensörlü solar bahçe lambası – 449 TL
Ev temizlik ürünlerinde dikkat çeken kampanyalardan biri de:
Buharlı temizlik makinesi – 4.290 TL (üstelik 300 TL değerinde Win para hediyesiyle)
Çocuklar ve gençler için ise:
12V Pilsan akülü uzaktan kumandalı araba – 7.990 TL (akıllı direksiyon sistemi ve müzik özelliğiyle)
Spor ve eğlence ürünlerinde:
Yelpaze köpük oyuncak – 75 TL
Krone marka futbol, voleybol ve basketbol topları – 179 TL’den başlayan fiyatlarla
Kamp severler içinse fırsatlar şöyle:
Mounty 3 kişilik çadır – 749 TL
Otomatik 3 kişilik çadır – 999 TL
Kamp matı – 219 TL
Olta seti – 649 TL
Tüm bu ürünler, Şok'un sınırlı stoklu ve cazip fiyatlı kampanyası kapsamında 10 Haziran'a kadar mağazalarda olacak.