Şok Markette büyük kampanya! Her şey 25 TL!
ŞOK Market, 2-8 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde büyük indirimler dikkat çekiyor.
Zeytinyağından peynire, temizlik malzemelerinden elektrikli süpürgeye kadar birçok üründe fırsatlar sunuluyor. İşte ŞOK 2 Nisan 2025 indirim kataloğundaki öne çıkan ürünler:
Lio Natürel Sızma Zeytinyağı – 379 TL
Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir – 62,50 TL
Mis Tam Yağlı Peynir – 135 TL
Mis Kaşar Peyniri – 62,50 TL
Mis Yoğurt (Tam Yağlı) – 58 TL
Mis Pastörize Süt – 34,50 TL
Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç – 165 TL
Piyale Makarna Sosu – 69,90 TL
Superfresh Pizza King (4’lü) – 165 TL
Magnum Mini Çeşitleri – 199 TL
Ahmet İpek Soslu Dana Döner – 119,90 TL
Nescafe Classic Ekonomik Paket – 100 TL
Nescafe 2'si 1 Arada (20’li, Kupa Hediyeli) – 89 TL
kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde dev indirimler
Sleepy Extra 2’li Fırsat Paketi – 259 TL
Colgate Extra Clean Diş Fırçası (1+1) – 47,50 TL
Colgate Max Beyazlık Diş Macunu – 34,50 TL
Orkid Platinum Normal / Gece / Uzun – 69 TL
Orkid Ultra Ekstra Normal Gece – 125 TL
Elidor Keratin Şampuan + Keratin Sütü – 169 TL
temizlik ürünlerinde cazip fiyatlar
Alo / Rinso Toz Deterjan – 289 TL
Rinso Sıvı Deterjan – 145 TL
Mintax Yüzey Temizleyici – 66,50 TL
Mintax Ahşap Temizleyici – 43,90 TL
elektrikli ev aletlerinde fırsatlar
Arzum Cyclone Süpürge – 2.999 TL
Arzum 2’si 1 Arada Dikey Süpürge – 1.399 TL
Otomatik Mop Set – 799 TL
Vileda Turbo Temizlik Seti – 1.199 TL
kasa arkası indirimleri
Ülker Çokoprens – 55 TL
Superfresh Patatesli Rulo Börek – 75 TL
Heinz Ketçap + Mayonez – 85 TL
Selpak Dev Rulo Kağıt Havlu (2’li) – 75 TL
ŞOK Market’in bu haftaki kampanyasında ayrıca “Ne Alırsan 25 TL” fırsatı da bulunuyor.