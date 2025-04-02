Şok Markette büyük kampanya! Her şey 25 TL!

Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç – 165 TL

Piyale Makarna Sosu – 69,90 TL

Superfresh Pizza King (4’lü) – 165 TL

Magnum Mini Çeşitleri – 199 TL

Ahmet İpek Soslu Dana Döner – 119,90 TL

Nescafe Classic Ekonomik Paket – 100 TL

Nescafe 2'si 1 Arada (20’li, Kupa Hediyeli) – 89 TL

kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde dev indirimler

Sleepy Extra 2’li Fırsat Paketi – 259 TL

Colgate Extra Clean Diş Fırçası (1+1) – 47,50 TL

Colgate Max Beyazlık Diş Macunu – 34,50 TL

Orkid Platinum Normal / Gece / Uzun – 69 TL

Orkid Ultra Ekstra Normal Gece – 125 TL

Elidor Keratin Şampuan + Keratin Sütü – 169 TL

temizlik ürünlerinde cazip fiyatlar

Alo / Rinso Toz Deterjan – 289 TL

Rinso Sıvı Deterjan – 145 TL

Mintax Yüzey Temizleyici – 66,50 TL

Mintax Ahşap Temizleyici – 43,90 TL

elektrikli ev aletlerinde fırsatlar

Arzum Cyclone Süpürge – 2.999 TL

Arzum 2’si 1 Arada Dikey Süpürge – 1.399 TL

Otomatik Mop Set – 799 TL

Vileda Turbo Temizlik Seti – 1.199 TL



