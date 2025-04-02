Şok Markette büyük kampanya! Her şey 25 TL!

ŞOK Market, 2-8 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde büyük indirimler dikkat çekiyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Şok Markette büyük kampanya! Her şey 25 TL! - Resim: 1

Zeytinyağından peynire, temizlik malzemelerinden elektrikli süpürgeye kadar birçok üründe fırsatlar sunuluyor. İşte ŞOK 2 Nisan 2025 indirim kataloğundaki öne çıkan ürünler:

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Lio Natürel Sızma Zeytinyağı – 379 TL
Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir – 62,50 TL
Mis Tam Yağlı Peynir – 135 TL
Mis Kaşar Peyniri – 62,50 TL
Mis Yoğurt (Tam Yağlı) – 58 TL
Mis Pastörize Süt – 34,50 TL

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Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç – 165 TL
Piyale Makarna Sosu – 69,90 TL
Superfresh Pizza King (4’lü) – 165 TL
Magnum Mini Çeşitleri – 199 TL
Ahmet İpek Soslu Dana Döner – 119,90 TL
Nescafe Classic Ekonomik Paket – 100 TL
Nescafe 2'si 1 Arada (20’li, Kupa Hediyeli) – 89 TL
kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde dev indirimler
Sleepy Extra 2’li Fırsat Paketi – 259 TL
Colgate Extra Clean Diş Fırçası (1+1) – 47,50 TL
Colgate Max Beyazlık Diş Macunu – 34,50 TL
Orkid Platinum Normal / Gece / Uzun – 69 TL
Orkid Ultra Ekstra Normal Gece – 125 TL
Elidor Keratin Şampuan + Keratin Sütü – 169 TL
temizlik ürünlerinde cazip fiyatlar
Alo / Rinso Toz Deterjan – 289 TL
Rinso Sıvı Deterjan – 145 TL
Mintax Yüzey Temizleyici – 66,50 TL
Mintax Ahşap Temizleyici – 43,90 TL
elektrikli ev aletlerinde fırsatlar
Arzum Cyclone Süpürge – 2.999 TL
Arzum 2’si 1 Arada Dikey Süpürge – 1.399 TL
Otomatik Mop Set – 799 TL
Vileda Turbo Temizlik Seti – 1.199 TL

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Şok Markette büyük kampanya! Her şey 25 TL! - Resim: 4

kasa arkası indirimleri
Ülker Çokoprens – 55 TL
Superfresh Patatesli Rulo Börek – 75 TL
Heinz Ketçap + Mayonez – 85 TL
Selpak Dev Rulo Kağıt Havlu (2’li) – 75 TL
ŞOK Market’in bu haftaki kampanyasında ayrıca “Ne Alırsan 25 TL” fırsatı da bulunuyor.

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