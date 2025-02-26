Şok zam: Şubat ayında tüp gaz fiyatları yükseldi!

Şubat ayının başında tüp gaz fiyatlarına yapılan zamla birlikte, Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi firmaların belirlediği fiyatlar yeniden güncellendi. Haber Global'e göre, en çok tercih edilen tüp gaz çeşitlerinde fiyat artışları dikkat çekerken, bu artışlar tüp satıcılarının belirlediği liste fiyatlarında değişim yarattı.