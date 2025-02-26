Şok zam: Şubat ayında tüp gaz fiyatları yükseldi!
Şubat ayında tüp gaz fiyatlarına yapılan şok zamlar, Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tarafından duyuruldu. Fiyatlar zirveye ulaşırken, tüp gaz almak isteyenler için güncel fiyat listeleri açıklandı. İşte tüp gaz çeşitlerinde yaşanan değişiklikler!
Şubat ayının başında tüp gaz fiyatlarına yapılan zamla birlikte, Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi firmaların belirlediği fiyatlar yeniden güncellendi. Haber Global'e göre, en çok tercih edilen tüp gaz çeşitlerinde fiyat artışları dikkat çekerken, bu artışlar tüp satıcılarının belirlediği liste fiyatlarında değişim yarattı.
İşte güncel tüp gaz fiyatları:
AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 223,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 995,00 Türk Lirası
Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 995,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 995,00 Türk Lirası
İPRAGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 205,00 Türk Lirası
İpragaz 12 kg ev tüpü: 935,00 Türk Lirası
İpragaz 24 kg ticari tüp: 2.188,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 3.450,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg propan tüp: 3.670,00 Türk Lirası
BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 205,00 Türk Lirası
Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 935,00 Türk Lirası
Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 2.188,00 Türk Lirası
Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 3.450,00 Türk Lirası
Bizimgaz 45 kg propan tüp: 3.670,00 Türk Lirası