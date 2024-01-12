SON DAKİKA: Bakan Bayraktar'dan Açıklama! Doğalgaza Zam mı Geliyor?

DOĞALGAZA ZAM MI GELİYOR?

Doğalgaz ve elektrikte geçen yıl verilen toplam destek tutarının yaklaşık 282 milyar lira olduğunu aktaran Bayraktar, "Biz imkan, kabiliyetler, hazinenin durumu çerçevesinde vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Şu anda doğalgaza herhangi bir zam gözükmüyor. Bu kış doğalgaza bir zam planlamıyoruz. Şu anda Türkiye'de doğalgaz ve elektrikte o kadar büyük bir destek sağlıyoruz ki Avrupa'da elektrikte ve doğalgazda en ucuz 2. ülkeyiz." diye konuştu. Bayraktar, aynı zamanda dar gelirli ailelere doğalgaz ve elektrikte desteğin devam ettiğini dile getirdi. Toplamda 4,1 milyon haneye destek verildiğini ve konutlarda elektriğin yaklaşık yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılandığını anlattı.