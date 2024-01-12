SON DAKİKA: Bakan Bayraktar'dan Açıklama! Doğalgaza Zam mı Geliyor?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Bayraktar, Gabar'daki petrol üretimine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bölgede günlük 32 bin varilin üzerinde petrol üretimi yapıldığını dile getirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gabar'daki sahalarda günlük petrol üretim çalışmalarına değinen Bakan Bayraktar, "Şırnak'ta bugün itibarıyla 32 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz." ifadesini kullandı.
Bayraktar, Gabar'daki mevcut üretimin yaklaşık 20 kuyudan sağlandığını belirterek, 2024 sonu Gabar günlük üretim hedefinin 100 bin varil olduğunu ve keşif çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
DOĞALGAZA ZAM MI GELİYOR?
Doğalgaz ve elektrikte geçen yıl verilen toplam destek tutarının yaklaşık 282 milyar lira olduğunu aktaran Bayraktar, "Biz imkan, kabiliyetler, hazinenin durumu çerçevesinde vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Şu anda doğalgaza herhangi bir zam gözükmüyor. Bu kış doğalgaza bir zam planlamıyoruz. Şu anda Türkiye'de doğalgaz ve elektrikte o kadar büyük bir destek sağlıyoruz ki Avrupa'da elektrikte ve doğalgazda en ucuz 2. ülkeyiz." diye konuştu. Bayraktar, aynı zamanda dar gelirli ailelere doğalgaz ve elektrikte desteğin devam ettiğini dile getirdi. Toplamda 4,1 milyon haneye destek verildiğini ve konutlarda elektriğin yaklaşık yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılandığını anlattı.
"AKKUYU'NUN İLK REAKTÖRÜ 29 EKİM 2024'TE DEVREYE ALINACAK"
Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşa sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Saha çalışmasının büyük bir özveriyle ilerlediğini, 4 reaktörün inşasının aynı anda yapıldığını söyledi. Bayraktar, hedeflerinin ilk reaktörü bu sene içinde devreye almak olduğunu belirterek, "Ruslarla beraber konuştuğumuz hedef tarihimiz 29 Ekim 2024. Cumhuriyetimizin 101. yılında Türkiye'nin bir nükleer santralden elektrik üretmesi çok daha anlamlı olacak." dedi.