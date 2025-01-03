Son dakika: En düşük emekli maaşı belli oldu!
Son dakika gelişmesi: Ocak 2025'te SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranları belli oldu. En düşük emekli maaşı belli oldu. En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte yanıtlar...
Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. '4A, 4B ve 4C emeklileri ne kadar maaş alacak?' sorusu da cevabını bulmuş oldu.
Bu artış sonrası, sıra en düşük emekli maaşı düzenlemesine geldi. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte yeni emekli maaşları hesaplama tabloları...
Aralık 2024 Enflasyon Verileri Açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, Aralık ayında enflasyon aylık bazda %1,03, yıllık bazda ise %44,38 olarak gerçekleşti.
Ocak 2025 Emekli Maaşı Zammı ve Hesaplamalar
6 aylık enflasyon farkı ile Ocak 2025 emekli maaşı zammı %15,75 olarak belirlendi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak. Ayrıca, kök maaşı 11.000 TL civarında olanlar için en düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılacak.
Bu düzenleme için Meclis onayı gerekecek. Şu anki uygulamada 12.500 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Ocak 2025 Emekli Maaşı Zammı Hesaplama Tablosu
6 Aylık Enflasyon: %15,75
SSK, Bağ-Kur Emekli Zammı: %15,75
Memur Toplu Sözleşme Zammı: %6
Memur Maaşı (Enflasyon Farkı Dahil): %11,54
15.75'lik enflasyon farkı uygulanırsa en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olan emekli maaşı 14 bin 468 lira olacak. (12 bin 500 TL kök maaş olduğu için bu rakamın değişebileceği belirtiliyor, hesaplanan rakam kaba enflasyon oranı üzerinden)