Son dakika: En düşük emekli maaşı belli oldu!

Memur Toplu Sözleşme Zammı: %6

Memur Maaşı (Enflasyon Farkı Dahil): %11,54

15.75'lik enflasyon farkı uygulanırsa en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olan emekli maaşı 14 bin 468 lira olacak. (12 bin 500 TL kök maaş olduğu için bu rakamın değişebileceği belirtiliyor, hesaplanan rakam kaba enflasyon oranı üzerinden)