Sosyal Güvenlik Başuzmanı, en düşük emekli aylığını duyurdu!

Taban Maaş Artışı Gündemde

12.500 TL olan en düşük emekli maaşının artırılmasının gündemde olduğunu belirten Karakaş, “Taban maaş, en fazla 15.000 TL seviyesine çıkabilir. Ancak bizim beklentimiz, bu rakamın 13.500 TL ile 14.000 TL arasında olması yönünde.