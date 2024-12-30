Sosyal Güvenlik Başuzmanı, en düşük emekli aylığını duyurdu!
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak yeni yıl için öngörülerini paylaştı.
Ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam yapılan emekli maaşlarının yeni oranları, 3 Aralık’ta TÜİK’in açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamlarına göre netleşecek.
5 Aylık Enflasyon Farkı %14,57
TÜİK’in temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayları için açıkladığı verilere göre 5 aylık enflasyon farkı %14,57 olarak hesaplandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları, aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte netleşecek.
Zam Oranı %16-17 Arasında Bekleniyor
İsa Karakaş, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre, emeklilere %16 ila %17 arasında zam yapılmasının muhtemel olduğunu belirtti.
Karakaş, “Yapılan hesaplamalar doğrultusunda emekli maaşlarındaki artışın %16,30 civarında olmasını bekliyoruz. Ancak bu oran %17’yi aşmaz” dedi.
Refah Payı Beklentisi Düşük
Karakaş, emeklilere refah payı verilmesinin şu an için öngörülmediğini, zam oranlarının sadece enflasyon farkına göre belirleneceğini ifade etti.
Taban Maaş Artışı Gündemde
12.500 TL olan en düşük emekli maaşının artırılmasının gündemde olduğunu belirten Karakaş, “Taban maaş, en fazla 15.000 TL seviyesine çıkabilir. Ancak bizim beklentimiz, bu rakamın 13.500 TL ile 14.000 TL arasında olması yönünde.
Mevcut enflasyon güncellemeleri göz önünde bulundurulduğunda, bu artışın gerçek bir zam değil, sadece enflasyon farkı düzeltmesi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
Prim Gününe Göre Düzenleme Önerisi
Karakaş, 3.600 prim günüyle emekli olanlarla 9.000 prim günü ödeyenlerin aynı maaşı almasının adil olmadığını vurguladı.
Gelecek dönemlerde prim gününe göre bir zam düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Milliyet'in haberine göre, piyasa analistleri aralık ayında enflasyonun yüzde 1.72 olmasını bekliyor.
Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14.57 olarak hesaplandı.
Bu verilere göre, memur ve emeklilerin 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16.86 seviyesine çıkacak.
Eğer aralık ayında enflasyon yüzde 2.5 olursa, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 17.43’e ulaşacak.
6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak?
Aralık ayı enflasyon verileri, TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak.