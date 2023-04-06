SPK Europower Enerji’nin halka arzına onay verdi

SPK tarafından açıklanan son bülten ile daha önce halka arz başvurusu yapan europower, halka arzı onaylandı. Halka arzın detayları yazımızdza sizlerle...

EUROPOWER Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı Toplamda 60,000,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 27,30'u halka açık olacak. EUPWR Halka arzı '' AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş' ' ortaklığında gerçekleşecek.