SPK Europower Enerji’nin halka arzına onay verdi
SPK tarafından açıklanan son bültende halka arz olmak için başvuran ''EUROPOWER'' şirketinin halka arzını onayladığını açıkladı.
Europower Enerji paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulunmuştu. Şirketin halka arz süreci için Ak Yatırım yetkilendirildi.
SPK tarafından açıklanan son bülten ile daha önce halka arz başvurusu yapan europower, halka arzı onaylandı. Halka arzın detayları yazımızdza sizlerle...
EUROPOWER Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı Toplamda 60,000,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 27,30'u halka açık olacak. EUPWR Halka arzı '' AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş' ' ortaklığında gerçekleşecek.
EUPWR HALKA ARZ DETAYLARI
EUPWR halka arz edeceğini duyurdu. Halka arzın detayları sizlerle...
Halka Arz Şekli:
• Sermaye Artırımı : 45.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 3.787.500 Lot (Muhittin Behiç Harmanlı)
• Ortak Satışı : 725.500 Lot (Ali Gökhan Öztürk)
• Ortak Satışı : 487.500 Lot (Ramin Malek)
• Ek Pay Ortak Satışı : 10.000.000 Lot (Muhittin Behiç Harmanlı)
• EUPWR halka arzı '''oransal dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• EUPWR halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılmayacaktır.
• EUPWR Halka arzında payların yüzde 27,30. halka açık olacaktır.
Satmama Taahhüdü:
• 6 Ay , İhraççı.
• 6 Ay , Ortaklar
Fiyat İstikrarı:
• 30 gün ; Halka arz gelirinin %20'si
Fonun Kullanım Yeri:
• %10-20 Finansal borçların ödenmesi.
• %25-40 İşletme sermayesi olarak değenlendirme
• %25-35 Arge-Ürge çalışmaları, yeni yatırımlar.
• %25-35 Devam eden yatırımların sonuçlandırması, üretim kapasitesi/çeşitliliği artırılması, gayrimenkul, teçhizat, ekipman, taşıt alım ve yenilenmeleri