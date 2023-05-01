SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT emeklisi dikkat: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

6 aylık enflasyon farkının resmi olarak açıklanmasından sonra emekli Temmuz ayı yeni maaşlar belli olacak. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT emeklisi yeni maaş tablosu nasıl olacak? Emekliye ne kadar zam gelecek 2023? Temmuz 2023 SSK emekli zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT emeklisi dikkat: İşte kalem kalem zamlı maaşlar - Resim: 1 1 18

Milyonlarca emekliye son dönemlerde peş peşe zam haberi geliyor. Gelen son habere göre beklenen temmuz ayı zammı için sadece 3 ay kaldı. 6 aylık enflasyon farkının resmi olarak açıklanmasından sonra emekli Temmuz ayı yeni maaşlar resmen belli olmuş olacak. İşte ayrıntılar...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT emeklisi dikkat: İşte kalem kalem zamlı maaşlar - Resim: 2 2 18

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT emeklisi temmuz ayında maaşlarına yeni bir zam daha alacak.  6 aylık enflasyon rakamlarına göre şekillenecek maaşlar için vatandaşlar şimdiden arama motorları üzerinden araştırmalarına başladı. 

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT emeklisi dikkat: İşte kalem kalem zamlı maaşlar - Resim: 3 3 18

Emekli ikramiyelerinden sonra sevinç yaşayan emekliler şimdi de maaşlarla ilgili gelişmeleri takip etmeye başladı.

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE OLUR?

Temmuz ayında zamlı maaşların belli olması için ilk 6 aylık enflasyon farkının açıklanması gerekiyor. 

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT emeklisi dikkat: İşte kalem kalem zamlı maaşlar - Resim: 4 4 18

Temmuz ayındaki enflasyonun yüzde 21,43 olarak açıklanması halinde en düşük aylık Bağ-Kur emeklilerinde 5 bin 456 liradan 6 bin 626 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 336 liradan 5 bin 265 liraya, 2000’den sonra emekli olan SSK’lılarda 3 bin 777 lira liradan 4 bin 586 liraya, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 6 bin 93 liradan 7 bin 398 lira olarak güncellenecek.