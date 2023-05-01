SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT emeklisi dikkat: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

Temmuz ayındaki enflasyonun yüzde 21,43 olarak açıklanması halinde en düşük aylık Bağ-Kur emeklilerinde 5 bin 456 liradan 6 bin 626 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 336 liradan 5 bin 265 liraya, 2000’den sonra emekli olan SSK’lılarda 3 bin 777 lira liradan 4 bin 586 liraya, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 6 bin 93 liradan 7 bin 398 lira olarak güncellenecek.