SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT emeklisi dikkat: İşte kalem kalem zamlı maaşlar
6 aylık enflasyon farkının resmi olarak açıklanmasından sonra emekli Temmuz ayı yeni maaşlar belli olacak. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT emeklisi yeni maaş tablosu nasıl olacak? Emekliye ne kadar zam gelecek 2023? Temmuz 2023 SSK emekli zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Milyonlarca emekliye son dönemlerde peş peşe zam haberi geliyor. Gelen son habere göre beklenen temmuz ayı zammı için sadece 3 ay kaldı. 6 aylık enflasyon farkının resmi olarak açıklanmasından sonra emekli Temmuz ayı yeni maaşlar resmen belli olmuş olacak. İşte ayrıntılar...
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT emeklisi temmuz ayında maaşlarına yeni bir zam daha alacak. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre şekillenecek maaşlar için vatandaşlar şimdiden arama motorları üzerinden araştırmalarına başladı.
Emekli ikramiyelerinden sonra sevinç yaşayan emekliler şimdi de maaşlarla ilgili gelişmeleri takip etmeye başladı.
TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE OLUR?
Temmuz ayında zamlı maaşların belli olması için ilk 6 aylık enflasyon farkının açıklanması gerekiyor.
Temmuz ayındaki enflasyonun yüzde 21,43 olarak açıklanması halinde en düşük aylık Bağ-Kur emeklilerinde 5 bin 456 liradan 6 bin 626 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 336 liradan 5 bin 265 liraya, 2000’den sonra emekli olan SSK’lılarda 3 bin 777 lira liradan 4 bin 586 liraya, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 6 bin 93 liradan 7 bin 398 lira olarak güncellenecek.