SSK emekli maaşı ne zaman yatar?
En düşük emekli maaşına gelen zam sonrasında, 7 bin 500 lira olduğu açıklandı. Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih SSK/Bağ-Kur'luların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki, emekli maaşları ne zaman ödenecek, önümüzdeki ay emekli maaşları yatar mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşı 2 bin lira ara zamla 7 bin 500 liraya yükseltildiğini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Peki, "Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaba yatar, önümüzdeki ay ödenir mi?"
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA
En düşük emeklli maaşına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
- Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık.
- Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun.
EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK
Bakan Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmişti.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşmasını ümit ettiklerini dile getirdi.
Düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşması durumunda zamlı emekli maaşlarının Nisan ayında hespalara yatırılması bekleniyor.