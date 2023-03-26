SSK emekli maaşı ne zaman yatar?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA

En düşük emeklli maaşına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık.

- Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun.