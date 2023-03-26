SSK emekli maaşı ne zaman yatar?

En düşük emekli maaşına gelen zam sonrasında, 7 bin 500 lira olduğu açıklandı. Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih SSK/Bağ-Kur'luların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki, emekli maaşları ne zaman ödenecek, önümüzdeki ay emekli maaşları yatar mı?

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SSK emekli maaşı ne zaman yatar? - Resim: 1 1 5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşı 2 bin lira ara zamla 7 bin 500 liraya yükseltildiğini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Peki, "Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaba yatar, önümüzdeki ay ödenir mi?"

SSK emekli maaşı ne zaman yatar? - Resim: 2 2 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA

En düşük emeklli maaşına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık.

- Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun.

SSK emekli maaşı ne zaman yatar? - Resim: 3 3 5

EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

Bakan Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmişti. 

SSK emekli maaşı ne zaman yatar? - Resim: 4 4 5

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşması durumunda zamlı emekli maaşlarının Nisan ayında hespalara yatırılması bekleniyor.