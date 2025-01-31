Şubat ayında araba kiralama kampanyası sunan firmalar belli oldu: Büyük indirim
Araba kiralamalarında indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen binlerce kullanıcı internette en uygun Rent a Car firmalarını araştırıyor. Şubat ayında yüzde 30 ile yüzde 45 arasında indirim sunan araba kiralama firmalarının kampanyalarını sizler için derledik. İşte ekonomik araba kiralama firmaları
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Kia Picanto Benzinli, Otomatik Günlük Sadece 899 TL!
Kia EV3 Elektrikli, Otomatik Günlük Sadece 1.990 TL!
BMW iX2 Elektrikli, Otomatik Günlük Sadece 2.690 TL!
Mercedes EQB Elektrikli, Otomatik Günlük Sadece 2.890 TL!
Fiat Egea Dizel, Manuel Aylık KDV Dahil 25.500 TL!
Renault Clio Benzinli, Manuel Aylık KDV Dahil 24.900 TL!
Citroen C4X Benzinli, Otomatik Aylık KDV Dahil 39.900 TL!
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