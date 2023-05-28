Sürdürelebilir gıda üretimi neden önemli? Sürdürebilir gıda üretimi için ne yapabiliriz?

SÜRDÜREBİLİRLİK NEDİR?

"Sürdürülebilirlik", tartışıldığı bağlama göre farklı anlamlara gelebildiğinden tanımlanması zor olabilir. Ancak bu kavram, moda bir sözcükten çok daha fazlasıdır. En sık alıntılanan tanımı, şu ifadelerle ortaya konmuştur:

- Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılar. Sürdürülebilir kalkınma uzmanı ve Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü Direktörü Jeffrey D. Sachs şöyle yazmıştır: "Tüm canlı türleri gibi insanlık da gıda ve su, hayatta kalmak için gerekli malzemeler ve salgın hastalıklar ve doğal felaketler gibi korkunç çevresel tehditlere karşı güvenlik için doğaya bağımlıdır. Yine de doğanın iyiliğine ya da bilim insanlarının 'çevresel hizmetler' olarak adlandırdığı şeylere bağımlı olan bir tür olarak, hayatta kalmamızın fiziksel temelini koruma konusunda çok kötü bir iş çıkarıyoruz!