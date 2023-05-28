Sürdürelebilir gıda üretimi neden önemli? Sürdürebilir gıda üretimi için ne yapabiliriz?
Sürdürülebilirlik, gıda üretim sisteminin ve diyetlerimizin çok önemli bir rol oynadığı çok yönlü bir konudur. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir gıda geleceğine ulaşmak, Sürdürebilirlik gıda üretimi neden bu kadar önemli ayrıntılarıyla bakalım...
SÜRDÜREBİLİRLİK NEDİR?
"Sürdürülebilirlik", tartışıldığı bağlama göre farklı anlamlara gelebildiğinden tanımlanması zor olabilir. Ancak bu kavram, moda bir sözcükten çok daha fazlasıdır. En sık alıntılanan tanımı, şu ifadelerle ortaya konmuştur:
- Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılar. Sürdürülebilir kalkınma uzmanı ve Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü Direktörü Jeffrey D. Sachs şöyle yazmıştır: "Tüm canlı türleri gibi insanlık da gıda ve su, hayatta kalmak için gerekli malzemeler ve salgın hastalıklar ve doğal felaketler gibi korkunç çevresel tehditlere karşı güvenlik için doğaya bağımlıdır. Yine de doğanın iyiliğine ya da bilim insanlarının 'çevresel hizmetler' olarak adlandırdığı şeylere bağımlı olan bir tür olarak, hayatta kalmamızın fiziksel temelini koruma konusunda çok kötü bir iş çıkarıyoruz!
Gerçekten de sürdürülebilirlik çevre, ekonomi, sağlık, beslenme ve diğer ilgili boyutları kapsamaktadır. Bu birbirine bağlılık FAO'nun sürdürülebilir diyet tanımında da görülebilir:
- Sürdürülebilir Diyetler, mevcut ve gelecek nesiller için gıda ve beslenme güvenliğine ve sağlıklı yaşama katkıda bulunan düşük çevresel etkilere sahip diyetlerdir. Sürdürülebilir diyetler biyoçeşitliliği ve ekosistemleri koruyucu ve saygılı, kültürel olarak kabul edilebilir, erişilebilir, ekonomik olarak adil ve uygun fiyatlı; beslenme açısından yeterli, güvenli ve sağlıklı; doğal ve insan kaynaklarını optimize eden diyetlerdir.
Burada ifade ettiğimiz şekliyle sürdürülebilirlik, uzun vadede hayatta kalmamızın fiziksel temeli olan çevremizi korurken toplumun ihtiyaçlarını karşılayan uygulamaların hayata geçirilmesi anlamına gelmektedir. Gıda arzı sürdürülebilir olmadığı sürece güvenli bir gıda arzına sahip olamayız.