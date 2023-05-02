Tahsil edilen doğalgaz faturaları iade edilecek mi?
Konutlarda bir ay ücretsiz doğal gaz kararı yürürlüğe girdi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz bedava doğal gaz kararına ilişkin, "Dağıtım şirketleri ile görüştük gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak." dedi ve Tahsil edilen doğalgaz faturaları hakkında konuştu.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğal gaza ilişkin, "Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek" dedi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğal gaz ve akabinde yapılacak indirimle ilgili usul ve esasların belirlendiğini ve hiçbir tüketicinin hakkının kaybolmayacağını ifade etti.
Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin kararla ilgili yazılı açıklama yaptı.
EPDK Başkanı Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- Bedava doğal gaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Usul ve esasları belirledik. Dağıtım şirketleri ile görüştük, gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak.