Tahsil edilen doğalgaz faturaları iade edilecek mi?

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğal gaza ilişkin, "Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek" dedi.