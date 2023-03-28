Tapu sahipleri dikkat: Emlak vergisinde geri sayım başladı!
2023 yılında ev sahipleri, belli miktarlarda ödenmesi gereken emlak vergisine tabi tutulacak. 2023 Emlak vergisine ödeme günü ise yaklaşmakta. Peki ne zaman ödenmesi gerekiyor? İşte emlak vergisine dair tüm detaylar...
Türkiye’de taşınır veya taşınmaz tapusu olan tapu sahiplerinin emlak vergisi ödeyecekleri tarih yaklaşıyor. Emlak vergilerinin ödenmesi gereken ilk taksiti için Mart, Nisan ve Mayıs ayları belirtildi. Yıl içinde iki kez yapılacak bu ödemelerden ilki yılın bahar döneminde gerçekleşecek.
EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
2023 yılı için ödenmesi gereken emlak vergisinin ilki için mart ayından mayıs ayına kadar süre verildi.
Ödemeler iki taksit şeklinde olacak ise ilk taksit için başlangıç tarihi mart ayı oldu. Mayıs ayının son gününe kadar emlak vergisi ödemesi gerçekleşmelidir.
KAÇ TAKSİT YAPILABİLİR?
İkinci taksit için ise kasım ayı belirtildi. Kasım ayı bitmeden emlak vergisinin ödenmesi gerektiği açıklandı. Tek seferde yapılacak ödemelerde mayıs ayı bitimine işaret edildi.
EMLAK VERGİSİ NEREYE ÖDENİR?
Konut vergisi ödeme işlemi mülkün bulunduğu belediyeye göre çeşitlenir. Bazı belediyeler kendi web siteleri ya da E-devlet üzerinden emlak vergisi ödeme işlemini online olarak yapmanızı mümkün kılar.
Bazı belediyelerin ise bu şekilde bir hizmetleri bulunmaz ve emlak vergisi ödemelerinin doğrudan belediyelere başvurularak ya da EFT yoluyla ödenir.