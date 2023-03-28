Tapu sahipleri dikkat: Emlak vergisinde geri sayım başladı!

EMLAK VERGİSİ NEREYE ÖDENİR?

Konut vergisi ödeme işlemi mülkün bulunduğu belediyeye göre çeşitlenir. Bazı belediyeler kendi web siteleri ya da E-devlet üzerinden emlak vergisi ödeme işlemini online olarak yapmanızı mümkün kılar.

Bazı belediyelerin ise bu şekilde bir hizmetleri bulunmaz ve emlak vergisi ödemelerinin doğrudan belediyelere başvurularak ya da EFT yoluyla ödenir.