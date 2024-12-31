Tapudaki o şart kalktı: Kardeşler arası miras paylaşımında yepyeni dönem!

Miras hukukuyla ilgili önemli değişiklikler yaşandı. Yapılan düzenleme ile birlikte miras paylarının kardeşlere devri artık daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Bu değişiklik, mirasçılar arasındaki süregelen hukuki süreçleri hızlandıracak ve mirasın paylaşılması konusunda daha etkili bir çözüm sunacak.

Babasından ve diğer aile büyüklerinden kalan mirasla ilgili önemli bir değişiklik yaşandı. Artık miras paylarının kardeşler arasında devri süreci daha hızlı hale geldi.