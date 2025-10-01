Tarım Kredi Marketlerinde büyük indirim: İşte 30 Eylül-6 Ekim fırsatları

Tarım Kredi Marketlerinde indirimli satışlar devam ediyor. “KatKat Fırsat” temasıyla paylaşılan kampanya kapsamında indirimler, 30 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Tarım Kredi Marketlerinde büyük indirim: İşte 30 Eylül-6 Ekim fırsatları - Resim: 1

Tarım Kredi Kooperatifi’ne bağlı Çiftçi Marketlerde bu hafta sonuna özel çok sayıda ürün indirime girdi. Kampanya dâhilinde raflarda yerini alan ürünler, tüketicilere avantajlı alışveriş imkânı sunuyor.

1 11
Tarım Kredi Marketlerinde büyük indirim: İşte 30 Eylül-6 Ekim fırsatları - Resim: 2

KISA SÜREYLE GEÇERLİ

2 11
Tarım Kredi Marketlerinde büyük indirim: İşte 30 Eylül-6 Ekim fırsatları - Resim: 3

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nde indirimli ürünler listesi 30 Eylül’de başladı ve 6 Ekim’e kadar sürecek. Bu tarihler arasında temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok üründe fırsatlar yer alıyor.

3 11
Tarım Kredi Marketlerinde büyük indirim: İşte 30 Eylül-6 Ekim fırsatları - Resim: 4

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

4 11
Tarım Kredi Marketlerinde büyük indirim: İşte 30 Eylül-6 Ekim fırsatları - Resim: 5

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri’nin aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 30 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında indirimli ürünler market raflarında satışa sunuldu.

5 11
Tarım Kredi Marketlerinde büyük indirim: İşte 30 Eylül-6 Ekim fırsatları - Resim: 6
6 11
Tarım Kredi Marketlerinde büyük indirim: İşte 30 Eylül-6 Ekim fırsatları - Resim: 7
7 11
Tarım Kredi Marketlerinde büyük indirim: İşte 30 Eylül-6 Ekim fırsatları - Resim: 8
8 11
Tarım Kredi Marketlerinde büyük indirim: İşte 30 Eylül-6 Ekim fırsatları - Resim: 9
9 11
Tarım Kredi Marketlerinde büyük indirim: İşte 30 Eylül-6 Ekim fırsatları - Resim: 10
10 11
Tarım Kredi Marketlerinde büyük indirim: İşte 30 Eylül-6 Ekim fırsatları - Resim: 11
11 11
market indirim