Tarım Kredi Marketlerinde büyük indirim: İşte 30 Eylül-6 Ekim fırsatları

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nde indirimli ürünler listesi 30 Eylül’de başladı ve 6 Ekim’e kadar sürecek. Bu tarihler arasında temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok üründe fırsatlar yer alıyor.