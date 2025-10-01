Tarım Kredi Marketlerinde büyük indirim: İşte 30 Eylül-6 Ekim fırsatları
Tarım Kredi Marketlerinde indirimli satışlar devam ediyor. “KatKat Fırsat” temasıyla paylaşılan kampanya kapsamında indirimler, 30 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.
Tarım Kredi Kooperatifi’ne bağlı Çiftçi Marketlerde bu hafta sonuna özel çok sayıda ürün indirime girdi. Kampanya dâhilinde raflarda yerini alan ürünler, tüketicilere avantajlı alışveriş imkânı sunuyor.
KISA SÜREYLE GEÇERLİ
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi’nde indirimli ürünler listesi 30 Eylül’de başladı ve 6 Ekim’e kadar sürecek. Bu tarihler arasında temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok üründe fırsatlar yer alıyor.
İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri’nin aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 30 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında indirimli ürünler market raflarında satışa sunuldu.
