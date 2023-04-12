Kimliğin son hanesine göre ödemeler başladı!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ÖDEME TUTARLARI

• Fındık alan bazlı gelir desteği için 845 milyon 133 bin 986 TL,

• Yaş çay desteği için çiftçilere 79 milyon 492 bin 146 TL,

• Hububat-bakliyat ve dane mısır desteği için çiftçilere 25 milyon 641 bin 987 TL,

• Bombus arısı kullanım desteği için çiftçilere 18 milyon 261 bin 600 TL,

• Damızlık ana arı desteği için ise 38 bin 700 TL ödeme yapılacak.

Kaynak: Kamugündemi.com