Kimliğin son hanesine göre ödemeler başladı!
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, destek ödemesi ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak ödemeler ve tarihler netlik kazandı. Ödemeler, kimlik numarası son hanesine göre sırayla ödeneceği bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, destek ödemesi ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak ödemeler ve tarihler netlik kazandı.
TARIM DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, destek ödeme takviminin detaylarını kamuoyuna duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri için ödenecek tutarın 1 milyar 268 milyon 568 bin TL olacağına dair açıklama yaptı.
İŞTE TARIMSAL DESTEK ÖDEME TARİHLERİ
Çiftçi vatandaşların ödemeleri Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası sırasına göre hesaplarına yapılacağı duyuruldu.
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik numarasının son hanesi göre 4,6,8 olan kişilerin ödemeleri 7 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşti.
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik numarasının son hanesi göre 0,2 olan kişilerin ise 14 Nisan 2023 tarihinde ödemeleri hesaplara aktarılacak.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ÖDEME TUTARLARI
• Fındık alan bazlı gelir desteği için 845 milyon 133 bin 986 TL,
• Yaş çay desteği için çiftçilere 79 milyon 492 bin 146 TL,
• Hububat-bakliyat ve dane mısır desteği için çiftçilere 25 milyon 641 bin 987 TL,
• Bombus arısı kullanım desteği için çiftçilere 18 milyon 261 bin 600 TL,
• Damızlık ana arı desteği için ise 38 bin 700 TL ödeme yapılacak.
Kaynak: Kamugündemi.com