Taşıt kredilerinde faizler düşüyor! Araba almak için en doğru zaman mı? İşte 250 bin TL'nin geri ödemesi

Geçtiğimiz hafta yüzde 3,45 seviyesinde olan taşıt kredisi faiz oranları bu hafta yüzde 3,00’e kadar geriledi. Faiz oranlarındaki bu düşüş, araç almayı planlayanlar için yeni bir değerlendirme süreci başlattı.

Ekonomim'e göre, bankalarca sunulan en düşük taşıt kredisi/finansmanı oranları şöyle: