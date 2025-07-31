Taşıt kredilerinde faizler düşüyor! Araba almak için en doğru zaman mı? İşte 250 bin TL'nin geri ödemesi
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası taşıt kredilerinde oranlar gerilemeye başladı. Geçen hafta yüzde 3,45 olan en uygun taşıt finansmanı oranı bu hafta yüzde 3,00’e kadar düştü. Araç hayali kuranlar için fırsat kapısı mı aralanıyor? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararının ardından taşıt finansmanı oranları da düşüş trendine girdi. Bu gelişmeyle birlikte tüketicilerin araç kredilerine ilgisi yeniden gündeme geldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre:
18 Temmuz ile biten haftada taşıt kredisi hacmi 57 milyar 62 milyon TL olarak gerçekleşti.
Bir önceki hafta bu rakam 58 milyar 629 milyon TL seviyesindeydi.
Böylece taşıt kredi hacmi 1 milyar 567 milyon TL azaldı.
Geçtiğimiz hafta yüzde 3,45 seviyesinde olan taşıt kredisi faiz oranları bu hafta yüzde 3,00’e kadar geriledi. Faiz oranlarındaki bu düşüş, araç almayı planlayanlar için yeni bir değerlendirme süreci başlattı.
Ekonomim'e göre, bankalarca sunulan en düşük taşıt kredisi/finansmanı oranları şöyle:
-Kuveyt Türk: %3,00 (Kâr payı oranı)
-Akbank: %3,45
-Vakıf Katılım: %3,45 (Kâr payı oranı)
-Dünya Katılım: %3,45 (Kâr payı oranı)
-Vakıfbank: %3,54
Alternatif Bank: %3,69
-İş Bankası: %3,79
-Garanti BBVA: %3,79
-TEB: %3,79
İşte 250 bin TL taşıt kredisinin 2 yıl vadede örnek geri ödeme tablosu:
-Finansman Miktarı: 250 bin TL
-Finansman Vadesi: 24 ay
-Finansman Oranı: %3,00 (Kâr payı oranı)
-Aylık taksit: 16 bin 229 TL
-Toplam Geri Ödeme: 390 bin 939 TL