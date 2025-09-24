TBMM'de yemek fiyatlarına zam geldi! Meclis lokantasında fiyatlar ne kadar oldu?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Üyeler Lokantası, Bahçe Restoran ve kafeteryalarda yemek fiyatlarına yüzde 50 ile 100 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
TBMM’de ana binadaki Üyeler Lokantası’nda sulu yemeklere yüzde 55 zam uygulandı.
Anka'ya göre, Kuver ücreti 6 liradan 8 liraya yükseltildi. Yemeklerdeki artış, milletvekilleri ve personelin yanı sıra kamuoyunda da dikkat çekti.
ETLİ YEMEKLER 100 TL OLDU
Üyeler Lokantası’nda çorbanın fiyatı 23 lira, salata ve cacık ise 15’er lira olarak belirlendi. Zeytinyağlı enginar 82 TL’den satışa sunulurken, etli yemeklerin fiyatı 100 TL’ye yükseltildi.
Halkla İlişkiler Binası’ndaki kafeteryada da fiyatlar ciddi oranda arttı.
Karışık pizza 100 TL’den 200 TL’ye, patates kızartması 30 TL’den 50 TL’ye, kaşarlı tost ise 40 TL’den 80 TL’ye yükseldi.
DÖNER 290 TL, PİDELER 225 TL’YE DAYANDI
Bahçe Restoran’daki fiyat artışları ise en dikkat çekici olanlar arasında yer aldı. Restoranda dönerin porsiyonu 290 TL, tavuk 150 TL olarak belirlendi.
Ayrıca pideler de 200 TL ile 225 TL arasında değişen fiyatlarla menüye girdi.