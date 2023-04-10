TC kimlik numarası ile 50 bin TL ödeme yapılıyor: İşte şartlar...
Kamu ve özel bankalardan bayram öncesi peş peşe kredi kampanyaları geldi. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası Nisan ayı itibariyla ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri faizlerinde düşüşe gitme kararı aldı. Peki, hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte, bankaların güncel kredi faiz oranları...
Bankaların ihtiyaç ve tüketici kredi miktarları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nisan ayının sonuna geldiğimiz dönemde bankalardan yeni kampanya açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bankalar ödeme planı hakkında detayları internet şubeleri üzerinden paylaşıyor. Peki, hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor? İşte bankaların ihtiyaç kredi faiz oranları...
HALKBANK
En az 1.000 TL olmak üzere; 50.000 TL'ye kadar 36 aya, 50.001 TL- 70.000 TL arasında 24 aya varan vade seçenekleriyle Hızlı Kredi'ye başvuru yapabilir,
ZİRAAT BANKASI
50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
YAPIKREDİ
Başvuru ve Kullanımla İlgili Bilgiler
3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz.