Telefon ve internet tarifelerinde yeni dönem: E-Devlet’te kıyasla, en avantajlısını seç

Yeni uygulamanın yalnızca vatandaşlar için değil, sektör genelinde de olumlu etkiler yaratması bekleniyor. Bakan Uraloğlu, sistemin rekabeti artırarak şirketleri daha uygun ve kaliteli hizmetler sunmaya yönlendireceğini belirtti. “Tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşması sağlanacak” dedi.