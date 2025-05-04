Telefon ve internet tarifelerinde yeni dönem: E-Devlet’te kıyasla, en avantajlısını seç
Telefon ve internet kullanıcılarına büyük kolaylık! e-Devlet üzerinden erişime açılan yeni sistemle, tüm tarifeler tek bir platformda karşılaştırılabiliyor. Vatandaş artık en uygun tarifeye saniyeler içinde ulaşabilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların internet ve telefon tarifelerini karşılaştırabileceği “tarife karşılaştırma” hizmetinin e-Devlet’te devreye alındığını duyurdu.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sunulan bu yeni hizmetle, farklı işletmecilere ait tarife ve kampanyalar, artık tek bir platformdan görüntülenebilecek.
13 FİRMANIN TARİFE VE KAMPANYALARI KAPSAMDA
Yeni sistemle birlikte, sektörde en fazla aboneye sahip 13 şirketin mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri e-Devlet üzerinden karşılaştırılabilir hale geldi.
Bakan Uraloğlu, “Vatandaşlarımız zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabilecek. Şeffaf bilgi sunarak doğru tercih yapmalarını kolaylaştıracağız” dedi.
TÜM KRİTERLERİYLE KARŞILAŞTIRMA MÜMKÜN
Uraloğlu, yeni sistem ile vatandaşların, farklı işletmecilerin sunduğu tarifeleri artık ayrı ayrı internet sitelerini gezmeden görebileceğini belirtti. Uraloğlu, “Vatandaşlar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabilecek” diye konuştu.
Yeni uygulamanın yalnızca vatandaşlar için değil, sektör genelinde de olumlu etkiler yaratması bekleniyor. Bakan Uraloğlu, sistemin rekabeti artırarak şirketleri daha uygun ve kaliteli hizmetler sunmaya yönlendireceğini belirtti. “Tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşması sağlanacak” dedi.
ULUSLARARASI ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ
Henüz uygulamaya yeni alınmasına rağmen, tarife karşılaştırma hizmeti şimdiden uluslararası düzeyde takdir topladı. Bakan Uraloğlu, uygulamanın Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS) yarışmasında "Bilgiye Erişim" kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildiğini açıkladı.
UYGULAMAYA NASIL ULAŞILIR?
Tarife karşılaştırma sistemine erişmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma adresine giriş yaparak hizmetten yararlanabiliyor.