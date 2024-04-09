Temmuz ayında asgari ücret zammı olacak mı?
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'e göre temmuz ayında asgari ücreti bir ara zam bekliyor. Detaylar açıklamada...
Hükümet son 2 senedir temmuzda yaptığı ara zammın bu sene yapılmayacağını açıklamıştı. 2024 yılı için tek ücret belirlemişti. Geçtiğimiz aralık ayında asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. (Bu da önceki döneme göre yüzde 49 artış demek…) Merkez'in metninde "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır" deniliyor.
Ara zam için makul sebeplerden biri iyi senaryoya göre, yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 69'la zirve yapacak. Sene sonunda TCMB'nin öngördüğü seviyelere yakınsayacak. Kötü senaryoda ise mayısta yüzde 75'leri görebilir.
Memur ve memur emeklileri enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alırken, asgari ücretlilere 'siz yıl sonunu bekleyin' mi denilecek?
"ASGARİ ÜCRETLİ ENFLASYON YARATABİLİR Mİ?"
İş dünyasının son açıklanan enflasyon verileri ve beklenen öngörüleri dikkate alarak şimdiden bilançolarına bir ara zam bütçesi eklemeye başladığını biliyorum. Özellikle sanayici ülkede ara eleman sıkıntısı varken nitelikli işgücünü kaybetmek istemiyor. Bu nedenle de ara zam formülüne kapıyı açık bırakıyor.
Patronlar bile asgari ücrete ara zam formülünü gündemlerine alırken, TCMB'nin belli iktisat çevrelerinin 'Asgari ücret işsizlik yaratır, enflasyona sebep olur' ezberinin peşine takılması ilginç. Şeklinde açıklamalarda bulundu.