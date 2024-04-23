Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak
Temmuz ayında memur ve emekliler için yapılacak zam oranları netleşmeye başladı. Enflasyon verileri ve toplu sözleşmeler ışığında, maaş artışları ne yönde olacak?
Temmuz ayına yaklaşırken, milyonlarca memur ve emekli, maaşlarındaki olası artışı heyecanla bekliyor. Son dönemde artan enflasyon oranları, bu kesimin satın alma gücünü ciddi şekilde etkiledi. Özellikle son üç aydaki enflasyon verileri, zam miktarını belirlemede ana etken olarak öne çıkıyor.
MEMUR VE EMEKLİLERE TEMMUZ'DA ZAM GELECEK Mİ?
Son toplu sözleşme kapsamında Ocak ayında memurlara yapılan yüzde 15'lik zam, enflasyon artışının gerisinde kaldı. Bu durum, Temmuz ayında ek bir zamın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.
Resmi verilere göre, yılın ilk çeyreğindeki kümülatif enflasyon oranı %15.06 olarak belirlendi. Bu oran, emekliler için tahmini bir zam miktarını temsil ediyor. Ancak Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verileri, bu tahmini oranı değiştirebilir.
Şu an için hesaplanan yüzde 15'lik zam, emeklilerin maaşlarında bir iyileşme öngörüsü sunuyor.