Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak

Resmi verilere göre, yılın ilk çeyreğindeki kümülatif enflasyon oranı %15.06 olarak belirlendi. Bu oran, emekliler için tahmini bir zam miktarını temsil ediyor. Ancak Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verileri, bu tahmini oranı değiştirebilir.