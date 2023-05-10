THY 10 bin personel alımı yapacak! Resmen duyuru yapıldı
Türk Hava Yoları (THY), 10 bin personel alımı yapacağını açıkladı. 2023 yılında çalışan sayısını 85 bine çıkartmayı hedefleyen THY, işçi alımı ile ilgili detayları da duyurdu.
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Türk Hava Yolları (THY), işçi alımı ile ilgili son dakika duyurusunda bulundu. Resmen duyurulan işçi alımının ardından konuyla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı.
THY, yaptığı duyuruda 10 bin kişinin alınacağını ifade etti. 10 bin kişinin THY'de işe alınmasıyla ilgili THY Basın Müşavirliği tarafından da ayrıntılar aktarıldı.
Resmen duyurulan THY 10 bin kişi alımından sonra 'THY işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? THY işçi alımı başvuruları nereden yapılır?' sorularına cevap aranıyor.
THY 10 BİN PERSONEL ALACAĞINI AÇIKLADI!
Türk Hava Yolları yani THY, 10 bin personel alımı ile ilgili açıklamasını yaptı. Bu doğrultuda iş ilanlarına THY’nin resmi internet sitesi, "kariyer.thy.com" adresinden ulaşılabileceği paylaşıldı.