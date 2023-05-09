THY bu yıl 10 bin kişiyi işe alacak

- Dünyanın en çok ülkesine uçan ve uçtuğu destinasyon sayısını her geçen gün artıran Türk Hava Yolları, 1933 yılında 5 uçaklık filosuyla başlattığı yolculuğunu bugün, 400 uçaklık filoyla sürdürüyor. Özellikle 20 yıllık bir süreçte filosunu ciddi oranda büyüten küresel taşıyıcı, oluşturduğu istihdam alanlarıyla da Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sunuyor. Güçlü finansal yapısıyla 2022 yılında bünyesine 2577 kişiyi dahil eden Türk Hava Yolları, 2023 yılı içerisinde de iştirakleriyle birlikte 10 bin yeni çalışanı istihdam etmeyi planlıyor.