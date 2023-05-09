THY bu yıl 10 bin kişiyi işe alacak
Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 10 bin yeni çalışanı bünyesine katacağını duyurdu. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada 2023 içerisinde de iştirakleriyle birlikte 10 bin yeni çalışanı istihdam etmeyi planladığı belirtildi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 2022 yılında bünyesine 2 bin 577 kişiyi dahil eden şirketin, 2023 içerisinde de iştirakleriyle birlikte 10 bin yeni çalışanı istihdam etmeyi planladığı belirtildi.
Bu kapsamda THY'nin iki yeni ilan (Take-Off JR ve Kabin Memuru) açtığı aktarılan açıklamada, "Bayrak taşıyıcı, yapılacak başvurularla 75 bin kişilik ailesini büyütmeyi hedefliyor. Türkiye ekonomisinde son 20 yıl içerisinde yaşanan gelişmelerle birlikte, uçak sayısını 66'dan 414'e, çalışan sayısını da 10 bin 267'den 7,5 kat artırarak 75 bine çıkarttı. Bayrak taşıyıcı, iştirakleriyle birlikte yapacağı işe alımlarla 2023 yılında çalışan sayısını da 85 bine çıkarmayı hedefliyor." ifadelerine yer verildi.
Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
- Sergilediği başarılı büyüme performansıyla ülke ekonomisi ve istihdamına önemli katkılar sağlayan bayrak taşıyıcı, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 10 bin yeni çalışanı bünyesine katacağını açıkladı.
- Dünyanın en çok ülkesine uçan ve uçtuğu destinasyon sayısını her geçen gün artıran Türk Hava Yolları, 1933 yılında 5 uçaklık filosuyla başlattığı yolculuğunu bugün, 400 uçaklık filoyla sürdürüyor. Özellikle 20 yıllık bir süreçte filosunu ciddi oranda büyüten küresel taşıyıcı, oluşturduğu istihdam alanlarıyla da Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sunuyor. Güçlü finansal yapısıyla 2022 yılında bünyesine 2577 kişiyi dahil eden Türk Hava Yolları, 2023 yılı içerisinde de iştirakleriyle birlikte 10 bin yeni çalışanı istihdam etmeyi planlıyor.