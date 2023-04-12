THY'den kabin memuru alım ilanı

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak. 1 Ocak 1988 ve 31 Aralık 2003 arasında doğmuş olmak. En az lise mezunu olmak. İngilizce bilmek. Daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak.