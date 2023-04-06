THY'den ucuz bilet kampanyası

İSTANBUL ÇIKIŞLI VE VARIŞLI SEFERLERDE GEÇERLİ

Sadece THY'nin İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı tarifeli seferleri için düzenlenen kampanya, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, THY'nin kod paylaşımı yaptığı seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.