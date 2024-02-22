THY'den yüksek maaşlı iş fırsatı! 5 bin personel alınacak: İşte başvuruşartları
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, "Take-Off 101", "Take-Off Jr." ve "Take-Off Cadet" pozisyonlarında uçuş ve yer personeli için çeşitli iş ilanlarının duyurulduğu bildirildi. Peki, THY personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları nelerdir?
Türk Hava Yolları (THY), 5 bin kişiyi istihdam etmek için harekete geçiyor. THY, "Take-Off 101", "Take-Off Jr." ve "Take-Off Cadet" iş ilanları aracılığıyla uçuş ve yer personeli olarak çeşitli pozisyonlarda alım yapacağını duyurdu.
THY PERSONEL ALIMI BAŞVRU TARİHLERİ VE ŞARTLARI
Türk Hava Yolları, "Take-Off 101 (Part-Time Öğrenci)" programıyla Lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerine, öğrenimleri devam ederken iş deneyimi kazanma şansı sunuyor. Başarılı bir değerlendirme sürecinden geçen adaylara, Türk Hava Yolları'nda toplamda 12 ay boyunca çalışma fırsatı sağlanmaktadır. Bu ilan, 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere yöneliktir ve 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler bu programa başvurabilir.
Take-Off Jr. (Yeni Mezun ve Lisans Son Sınıf Öğrencileri) programı ile de Lisans son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara kariyerlerinde uçuşa geçme fırsatı sunan bayrak taşıyıcı, programın değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan yetenekli ve başarılı adaylara bünyesinde tam zamanlı çalışma fırsatı sunuyor. 1 Ocak 1997 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere yönelik açılan ilana, lisans son sınıf öğrencileri ve mezunları başvurabilecek. İlanlarda iyi derecede İngilizce bilen, iletişimine ve gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen ve takım çalışmasına yatkın gençlerin tercih edileceği belirtiliyor. Her iki ilana da 10 Mart 2024’e kadar başvuru gerçekleştirilebilecek.
Take-Off Cadet (Yetiştirilmek Üzere İkinci Pilot Aday Adayı) programı ile bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu ve 31.12.2003- 01.01.1994 tarihleri arasında doğmuş kişiler Türk Hava Yolları ailesine katılmak için başvuru yapabilecek. İşe alım sürecinde başarılı olan adaylar, 2 sene boyunca eğitim görecek. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet gibi haklardan faydalanabilecek. İlana 30 Nisan 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.