TOKİ, 30 ilde 312 taşınmazı açık artırma ile satışa sunuyor: İşte katılım şartları ve detaylar
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 30 ildeki 312 taşınmazı yarın açık artırma ile satışa çıkarıyor. Açık artırmaya hem fiziki olarak hem de internet üzerinden katılım mümkün olacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde farklı niteliklere sahip 312 arsa ve taşınmazı satışa sunuyor. Açık artırmalar, 10 Eylül saat 10.30’da başlayacak.
Katılımcılar, Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki olarak bulunabilecekleri gibi internet üzerinden çevrim içi katılım da sağlayabilecek.
KATILIM KOŞULLARI
Emlak Yönetim tarafından gerçekleştirilecek açık artırmaya katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için şartlar açıklandı. Katılımcılar, teminat bedellerini önceden Halkbank Halkalı Şubesi hesabına yatırmak zorunda. Ayrıca açık artırma günü, salonlarda oluşturulacak veznelerden de ödeme yapılabilecek.
TEMİNAT BEDELLERİ
Satışa çıkarılan taşınmazlar için belirlenen katılım teminatları şu şekilde:
0 - 2,5 milyon TL arası arsalar için: 100 bin TL
2,5 - 10 milyon TL arası arsalar için: 500 bin TL
10 - 25 milyon TL arası arsalar için: 2 milyon TL
25 - 50 milyon TL arası arsalar için: 3 milyon TL
50 - 100 milyon TL arası arsalar için: 5 milyon TL
100 milyon TL üzerindeki arsalar için: 10 milyon TL
Özel durumlarda ise farklı teminat tutarları belirlendi. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde tek lot olarak satışa çıkarılacak iki taşınmaz için 50 milyon TL, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi’nde tek lot halinde satışa sunulacak beş taşınmaz için ise 20 milyon TL teminat yatırılması gerekecek.
ÖDEME SEÇENEKLERİ VE İNDİRİM İMKANI
Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin veya vadeli olarak satılacak. Tekirdağ’da tek lot halinde satışa çıkarılan beş taşınmaz hariç olmak üzere, bedelin tamamını peşin ödeyenlere yüzde 15 indirim uygulanacak.
Alıcılar, satışa sunulan arsaları farklı ödeme seçenekleriyle de alabilecek:
Peşin ödeme
Yüzde 25 peşinat + 48 ay vade
Yüzde 40 peşinat + 36 ay vade