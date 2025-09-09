TOKİ, 30 ilde 312 taşınmazı açık artırma ile satışa sunuyor: İşte katılım şartları ve detaylar

TEMİNAT BEDELLERİ

Satışa çıkarılan taşınmazlar için belirlenen katılım teminatları şu şekilde:

0 - 2,5 milyon TL arası arsalar için: 100 bin TL

2,5 - 10 milyon TL arası arsalar için: 500 bin TL

10 - 25 milyon TL arası arsalar için: 2 milyon TL

25 - 50 milyon TL arası arsalar için: 3 milyon TL

50 - 100 milyon TL arası arsalar için: 5 milyon TL

100 milyon TL üzerindeki arsalar için: 10 milyon TL