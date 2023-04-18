TOKİ para iade ekranı: TOKİ para iadesi nasıl ve nereden alınır?
TOKİ kura süreci geçtiğimiz gün İstanbul'da tamamlandı. Ev sahibi olma hayali kurarak başvuruda bulunan ancak hak sahibi olamayan vatandaşlar ise şimdi Ziraat Bankası ve Halkbank ile başvuru para iadesi nasıl alınır merak ediyor.
Bilindiği gibi başvuru için her bir adaydan 500 TL'lik ödeme tahsil edilmişti. Peki, TOKİ 500 TL başvuru para iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır? İşte TOKİ para iadesi alma ekranı ve detaylar.
TOKİ kura sonuçlarının açıklanmasıyla para iadesi almak isteyenlerin araştırmaları da hız kazandı. Vatandaşlar başvuru esnasında Halkbank, Ziraat Bankası üzerinden 500 TL ödeme yapmıştı. Sosyal konut projesinde ev sahibi olmaya hak kazanamayan vatandaşlar ''Halkbank internet şubesi'' aracılığı ile iade tahsilatını alabiliyor. Peki, TOKİ 500 TL başvuru para iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır? İşte TOKİ iade başvuru ekranı ve tüm detaylar.
TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?
TOKİ kura sonuçları sonrası hak sahibi olamayanlar yatırdığı 500 TL'yi iade alacak. 2022 yılın e-Devlet üzerinden TOKİ Sosyal Projesi'ne başvuruda bulunanlar 500 TL para yatırma işlemi yaptı. TOKİ sosyal konut projesinde hak sahibi olamayanlar para iadelerini almak için harekete geçti.
TOKİ para iadesi için açıklama yaparak paraların nasıl alınabileceğini açıkladı. İşte o detaylar;
HALKBANKIN ÖNEMLİ HATIRLATMASI
Başvuru sırasında verdiğiniz TCKN ve Telefon Numaranızı giriniz.Vereceğiniz IBAN başvuru sahibine ait olmalıdır.
Ayrıca Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.