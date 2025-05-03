TOKİ'den büyük fırsat: 53 ilde konut ve iş yeri açık artırmayla satışa çıkıyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 14-15 Mayıs tarihlerinde 53 ilde toplam 357 konut ve iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Uygun ödeme koşullarıyla ev ya da iş yeri sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat kapısı aralanıyor.
TOKİ, Türkiye genelinde konut ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir satış süreci başlatıyor. 53 ilde toplamda 157 konut ve 200'den fazla iş yeri açık artırma usulüyle satılacak.
Katılım koşulları ve ödeme planı ile her keseye hitap eden bu satışta 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve tüzel kişiler ihaleye dahil olabilecek.
AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ BELLİ OLDU
Satış süreci 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
14 Mayıs Çarşamba günü saat 10:30'da 157 konut için,
15 Mayıs saat 10:30'da ise 357 iş yeri için açık artırma düzenlenecek.
NTV'ye göre,müzayedeler, Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yüz yüze yapılacak. Dileyen vatandaşlar www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden online olarak da açık artırmaya katılabilecek. Ancak internet üzerinden katılım sağlamak isteyenlerin ihaleden bir gün önce başvurularını tamamlaması gerekiyor.
TEMİNAT BEDELLERİ VE ÖDEME KOŞULLARI
Açık artırmaya katılım için istenen teminat bedeli taşınmazın niteliğine göre 50 bin TL ile 750 bin TL arasında değişiyor. Satın alım sonrası ödeme planı ise oldukça esnek:
%15 peşin + 60 ay vade
%25 peşin + 72 ay vade
%15 peşin + 120 ay vade
Taksitler, her yıl iki kez TÜİK’in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranına göre artırılacak. Ancak artış oranı her altı aylık dönem için en fazla %12,5 ile sınırlı tutulacak.
İlk taksit ödemesi, sözleşme tarihini takip eden ayda başlayacak. İlk fiyat artışı ise Ocak 2026 döneminde uygulanacak.
Katılım şartları ve satışa sunulan taşınmazların detaylarına TOKİ’nin resmi web sitesi veya emlakmuzayede.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.