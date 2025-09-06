TOKİ’den büyük fırsat: Yüzde 25 indirimli konut kampanyası başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu TOKİ’nin yüzde 25 indirimli konut kampanyasının detayları belli oldu. 168 bin konutu kapsayan kampanya için başvuru tarihleri açıklandı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
TOKİ'den büyük fırsat: Yüzde 25 indirimli konut kampanyası başlıyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre indirim kampanyası 22 Eylül 2025’te başlayacak, 17 Ekim 2025’te sona erecek. 

TOKİ'den büyük fırsat: Yüzde 25 indirimli konut kampanyası başlıyor!

Bu tarihler arasında başvurularını yapan hak sahipleri, borçlarını kapatarak veya kısmen ödeyerek yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

TOKİ'den büyük fırsat: Yüzde 25 indirimli konut kampanyası başlıyor!

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanyadan yalnızca borcunu tamamen kapatmak isteyen hak sahipleri yararlanabilecek. 

TOKİ'den büyük fırsat: Yüzde 25 indirimli konut kampanyası başlıyor!

Bunun yanı sıra borcun bir kısmını ödemek isteyenler de indirimden faydalanabilecek; ancak bunun için bakiyenin en az yüzde 25’ini ödemeleri şart olacak.

TOKİ'den büyük fırsat: Yüzde 25 indirimli konut kampanyası başlıyor!

Kampanya, satışları 2024 yılı haziran ayı sonuna kadar tamamlanmış ve taksitleri en geç aynı ay başlamış olan konutlar için geçerli olacak. 

TOKİ'den büyük fırsat: Yüzde 25 indirimli konut kampanyası başlıyor!

Böylece 168 bin konutun hak sahibi bu fırsattan yararlanabilecek.

TOKİ'den büyük fırsat: Yüzde 25 indirimli konut kampanyası başlıyor!

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

TOKİ’nin açıkladığı şartlara göre, kalan taksit sayısı 12 veya daha az olan hak sahipleri indirim kampanyasından faydalanamayacak.

