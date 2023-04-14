Araç sahipleri dikkat! Yüzde 200 zam kapıda

• Kaza yapmayan sürücüler en üstte yani 8. Basamakta “çok iyi sürücüler” olacak. İyi sürücülerin poliçelerinde de yüzde 50 indirime yapılacak. Ayrıca hasarsızlık nedeniyle prim indirimi ve hasar nedeniyle ise prim artırım oranları değişecek.

• Hasar basamağı 0 olan bir sürücü tüzel aracı için 21 bin 118 TL, özel aracı için 17 bin 598 TL prim ödeme durumu oluşacak. 8. Basamakta yer alan kazası olmayan sürücülerin ise tüzel aracına 3 bin 520 TL, özel aracına ise 2 bin 933 TL prim ödeme durumu oluşacak.

• Tüm bu bilgilere ek olarak Mayıs ayı itibariyle sigorta şirketleri trafik sigortalarında bir defa olmak üzere yüzde 5 zam uyguyabilecek. Daha sonrası için her ay yüzde 2 oranında zam uygulanması yapabilecek.