TÜBİTAK KPSS puansız 367 personel alımı yapıyor

TÜBİTAK 367 personel alımı yapacağını duyurdu. 4 birimde farklı alanlarda 367 personel alımı yapılacak. Adaylarda aranan şartlar, kontenjan bilgisi ve başvuru detayları da paylaşıldı. Peki, son başvuru tarihi ne zaman?

# tübitak # personel alımı
Son Güncelleme:
TÜBİTAK KPSS puansız 367 personel alımı yapıyor - Resim: 1 1 8

TÜBİTAK personel alımı ilanı 27 Mart 2023 tarihi itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 birimde farklı alanlarda alım yapılacak. Adaylarda KPSS puanı şartı aranmıyor ancak bazı özel şartlar bulunmaktadır. İşte detaylar…

TÜBİTAK KPSS puansız 367 personel alımı yapıyor - Resim: 2 2 8

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI KONTENJAN BİLGİSİ

 TÜBİTAK personel alımı ilanına göre 4 birimde istihdam edilmek üzere 367 personel alımı yapılacak. Kontenjan ve birim dağılımı şu şekildedir:

TÜBİTAK KPSS puansız 367 personel alımı yapıyor - Resim: 3 3 8

TÜBİTAK MAM 25 personel alımı:

• 1 Teknik ve Destek Personeli,
• 3 Ar-Ge Teknisyeni,
• 21 Araştırmacı,

TÜBİTAK KPSS puansız 367 personel alımı yapıyor - Resim: 4 4 8

TÜBİTAK BİLGEM 273 personel alımı:

• 46 Teknik ve Destek Personeli,
• 227 Araştırmacı,