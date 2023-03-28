TÜBİTAK KPSS puansız 367 personel alımı yapıyor

TÜBİTAK personel alımı ilanı 27 Mart 2023 tarihi itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 birimde farklı alanlarda alım yapılacak. Adaylarda KPSS puanı şartı aranmıyor ancak bazı özel şartlar bulunmaktadır. İşte detaylar…