TÜBİTAK KPSS puansız 367 personel alımı yapıyor
TÜBİTAK 367 personel alımı yapacağını duyurdu. 4 birimde farklı alanlarda 367 personel alımı yapılacak. Adaylarda aranan şartlar, kontenjan bilgisi ve başvuru detayları da paylaşıldı. Peki, son başvuru tarihi ne zaman?
TÜBİTAK personel alımı ilanı 27 Mart 2023 tarihi itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 birimde farklı alanlarda alım yapılacak. Adaylarda KPSS puanı şartı aranmıyor ancak bazı özel şartlar bulunmaktadır. İşte detaylar…
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI KONTENJAN BİLGİSİ
TÜBİTAK personel alımı ilanına göre 4 birimde istihdam edilmek üzere 367 personel alımı yapılacak. Kontenjan ve birim dağılımı şu şekildedir:
TÜBİTAK MAM 25 personel alımı:
• 1 Teknik ve Destek Personeli,
• 3 Ar-Ge Teknisyeni,
• 21 Araştırmacı,
TÜBİTAK BİLGEM 273 personel alımı:
• 46 Teknik ve Destek Personeli,
• 227 Araştırmacı,