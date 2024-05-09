TÜİK açıkladı! En çok bu mesleklerde açık var: Eleman aranıyor
İsizlik Türkiye'nin hala en büyük sorunuyken, iş arayan vatandaşlar, geçim sıkıntısı çekiyor. Peki en çok hangi meslek kollarında açık var. TÜİK o kritik veriyi açıkladı.
Son Güncelleme:
Bazı sektörlerde işgücüne olan talep artarken, özellikle özel güvenlik, turizm ve otelcilik alanlarında on binlerce elemana ihtiyaç duyuluyor.
İŞKUR'un yayımladığı son verilere göre, en çok açık iş pozisyonlarının hangi mesleklerde olduğu belirlendi.
Son dönemde özel sektör, özel güvenlik görevlisi, turizm-otelcilik personeli, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi, garson ve satış elemanı gibi pozisyonlarda en çok işçi arıyor.
İŞKUR'un nisan istatistiklerine göre, özellikle özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin 230 bin çalışana ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Ancak, bu pozisyonların sadece 100 bini şu an için dolmuş durumda.