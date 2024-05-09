TÜİK açıkladı! En çok bu mesleklerde açık var: Eleman aranıyor

İsizlik Türkiye'nin hala en büyük sorunuyken, iş arayan vatandaşlar, geçim sıkıntısı çekiyor. Peki en çok hangi meslek kollarında açık var. TÜİK o kritik veriyi açıkladı.

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TÜİK açıkladı! En çok bu mesleklerde açık var: Eleman aranıyor - Resim: 1

Bazı sektörlerde işgücüne olan talep artarken, özellikle özel güvenlik, turizm ve otelcilik alanlarında on binlerce elemana ihtiyaç duyuluyor. 

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TÜİK açıkladı! En çok bu mesleklerde açık var: Eleman aranıyor - Resim: 2

İŞKUR'un yayımladığı son verilere göre, en çok açık iş pozisyonlarının hangi mesleklerde olduğu belirlendi. 

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TÜİK açıkladı! En çok bu mesleklerde açık var: Eleman aranıyor - Resim: 3

Son dönemde özel sektör, özel güvenlik görevlisi, turizm-otelcilik personeli, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi, garson ve satış elemanı gibi pozisyonlarda en çok işçi arıyor. 

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TÜİK açıkladı! En çok bu mesleklerde açık var: Eleman aranıyor - Resim: 4

İŞKUR'un nisan istatistiklerine göre, özellikle özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin 230 bin çalışana ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Ancak, bu pozisyonların sadece 100 bini şu an için dolmuş durumda.

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