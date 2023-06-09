TÜİK duyurdu: Türk halkı en çok neye para harcıyor?
Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin "hane halkı tüketim harcaması" istatistikleri raporunu yayımladı. Bu rapora göre tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmını gıda ve alkolsüz içecek harcamaları oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin "hane halkı tüketim harcaması" istatistiklerini yayımladı. Covid-19 salgını şartlarından dolayı Hanehalkı Bütçe Araştırması alan uygulaması, 2020 ve 2021 yıllarında yapılamadığı için bu yıllara ilişkin sonuçlar bültende yer almadı.
Verilere göre, Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalarda en yüksek payı yüzde 22,8 ile gıda ve alkolsüz içecekler aldı. İkinci sırada yüzde 22,4 ile konut ve kira, üçüncü sırada ise yüzde 21,3 ile ulaştırma harcamaları sıralandı.
Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı ise yüzde 1,4 ile eğitim hizmetleri, yüzde 2,2 ile sağlık, yüzde 2,5 ile eğlence ve kültür harcamaları aldı.
Hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması, 2022'de 12 bin 159 lira ve eşdeğer fert başına 6 bin 259 lira olarak tahmin edildi.