Tüketici güven endeksi arttı! TÜİK güncel verileri paylaştı

TÜİK, nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini kamuoyuna duyurdu. Buna göre, tüketici güven endeksi, nisan ayında mart ayına kıyasla yüzde 1,4 arttı. Geçen ay 79,4 olan endeks, bu ay 80,5 oldu.

Tüketici güven endeksi arttı! TÜİK güncel verileri paylaştı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan, nisan ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, nisanda, marta kıyasla yüzde 1,4 arttı. Geçen ay 79,4 olan endeks, bu ay 80,5 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, martta 66,6 iken nisanda yüzde 2,3 azalışla 65'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, martta 78,9 iken nisanda yüzde 5 artış göstererek 82,9 olarak tespit edildi.

Geçen ay 74,9 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 4,4 yükselişle bu ay 78,1 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise martta 97 iken nisanda yüzde 1,2 azalarak 95,8 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ekonomi # tuik # tüketici güven endeksi
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